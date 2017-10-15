ارتفاع عدد النباتيين في البرتغال بنسبة 400%

لشبونة(صدى):

ارتفع عدد النباتيين في البرتغال أربعة أضعاف في غضون عقد من الزمن، ويقدر عددهم حاليًا بنحو 120 ألف شخص يتبعون حمية نباتية تعتمد على الخضروات والفاكهة والامتناع عن اللحوم والأسماك.

وكشفت الرابطة البرتغالية للنباتيين- وفقا لصحيفة ” ذا بورتوجال نيوز، أن 60 ألفا من هؤلاء يتبعون النظام الغذائي النباتي الصرف (الامتناع كلية عن تناول المنتجات الحيوانية بما فيها الجبن والألبان)؛ وهم يمثلون 0.6% من مجموع السكان، ومعظمهم من النساء أو الشباب في سن بين 25 و 34 عامًا.

وأشارت الرابطة إلى أن هذه الأرقام وردت في نتائج مسح حديث، أفاد بأن عدد النباتيين ازداد بصورة ملحوظة مقارنة بعام 2007 عندما كان عددهم لا يتجاوز 30 ألف شخص.

واكتشف المسح- الذي شارك فيه ألفا شخص بناء على مقابلات عشوائية- انخفاض استهلاك اللحوم والأسماك، حيث يستبعد حوالي 5% من السكان حاليًا منتجات اللحوم والأسماك من نظامهم الغذائي، ما يظهر أن الأنظمة الغذائية القائمة على النبات بدأت تشكل اتجاها سريع النمو في البرتغال فيما أصبح نمط الحياة النباتي الصرف يكتسب شعبية واسعة بين الشباب.