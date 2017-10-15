شاب يقتل خمسينًيا بمكة بداعي أنه فعل الفاحشة به
قتل شاب رجلا خمسينيا بست طعنات ظهر اليوم بحارة بيشه بمكة المكرمة، بعد مضاربة بينهما، مدعيا أنه فعل الفاحشة به وقام بتصويره.
وفي التفاصيل ورد بلاغ لمركز العمليات مساء اليوم الأحد في تمام الساعه ١٢:٥٠م عن حاله مضاربه بحارة بيشه، وقبل وصول الفرقه الأمنيه للموقع نقل المصاب لمستشفى الملك فيصل بالششه.
وبعد وصول الفرق للمستشفى، وجدت الشخص المصاب به ست طعنات متفرقه في الجسم، ويبلغ من العمر ٥٢ سنة، وتوفي إثرها بعد وصوله، وحضر شخص يبلغ من العمر ١٨ سنه، وادّعي أن المصاب جده ويرغب التحدث معه.
وبسؤاله، أفاد بأن جده كان جالسا مع شاب يبلغ من العمر ١٩سنة داخل الحي، وبالبحث والتحري عن الجاني، تم ضبطه ووجد به آثار دماء، ويدعي على الشخص المتوفي وشخص آخر بأنهم فعلوا الفاحشة به، وتصويره، ما دعاه للدفاع عن نفسه.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35741 ] نشر منذ 3 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
عزيز[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 ساعات
الله لا يبلانا ويعافي كل مبتلى ويحفظ ابناء المسلمين لا حول ولا قوة الا بالله العزيز الحكيم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20904 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله المستعان🤔
بنت الديرة[ عدد التعليقات: 146 ] نشر منذ 2 ساعتين
إذا كان صحيح يستاهل ماجاه في الدنيا ولعذاب الاخرة لشديدواي شاب يتعرض لما حدث لهذا الشاب الشجاع المفروض يعمل زي ما عمل ولا يجلس تحت الخو ف من الفضيحه والعار وتحت الابتزاز من قبل هذولا الحيوانات ياخذ حقة بيده بلامحاكم وشكاوي ومماطله وبالاخير يفكونه من السجن حتى لو انسجنت انت تدافع عن نفسك والله معك يخارجك وينصرك بنصره
رعد ***[ عدد التعليقات: 346 ] نشر منذ 2 ساعتين
المصايب هذه وبمكة الله يعافيكم ولايبلانا اللهم إننا فاكرين محنا بشامتين ولاحول ولاقوتاً إلابالله
لست محرومة ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20146 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله المستعان والله يصلح الحال
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1249 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله
داخل مكة اعوذ بالله اعوذ بالله
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3049 ] نشر منذ 1 ساعة
انا لله وانا اليه راجعون
ولاحول ولا قوة الا بالله
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1237 ] نشر منذ 1 ساعة
الله اعلم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20904 ] نشر منذ 54 دقيقة
أشوف المتربصين ماصدقوا بعذر
مسوين مستغربين
فمكه😱
ضف وجهك هناك انت واياه
هذي حالات وتصرفات فردية
رح لاأخمك الحين.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 5412 ] نشر منذ 53 دقيقة
الله سبحانه المستعان وحده .
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5781 ] نشر منذ 52 دقيقة
الشذوذ للاسف منتشر بين الصغار والكبار
فتامين (( و ))[ عدد التعليقات: 2279 ] نشر منذ 24 دقيقة
الحمدلله الذي عافانا
ابو فيصل[ عدد التعليقات: 67 ] نشر منذ 8 دقائق
المصيبة ان عمره 19 عام وماقدر يقاوم والثاني عمرة 52 عام وش اللى جمع بينهم قبل الجريمة واكبر من هذا ان القتيل لديه احفاد