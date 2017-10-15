شاب يقتل خمسينًيا بمكة بداعي أنه فعل الفاحشة به

محمد بن طحيطح(صدى):

قتل شاب رجلا خمسينيا بست طعنات ظهر اليوم بحارة بيشه بمكة المكرمة، بعد مضاربة بينهما، مدعيا أنه فعل الفاحشة به وقام بتصويره.

وفي التفاصيل ورد بلاغ لمركز العمليات مساء اليوم الأحد في تمام الساعه ١٢:٥٠م عن حاله مضاربه بحارة بيشه، وقبل وصول الفرقه الأمنيه للموقع نقل المصاب لمستشفى الملك فيصل بالششه.

وبعد وصول الفرق للمستشفى، وجدت الشخص المصاب به ست طعنات متفرقه في الجسم، ويبلغ من العمر ٥٢ سنة، وتوفي إثرها بعد وصوله، وحضر شخص يبلغ من العمر ١٨ سنه، وادّعي أن المصاب جده ويرغب التحدث معه.

وبسؤاله، أفاد بأن جده كان جالسا مع شاب يبلغ من العمر ١٩سنة داخل الحي، وبالبحث والتحري عن الجاني، تم ضبطه ووجد به آثار دماء، ويدعي على الشخص المتوفي وشخص آخر بأنهم فعلوا الفاحشة به، وتصويره، ما دعاه للدفاع عن نفسه.