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بالفيديو.. ممثل يصفع صحفيًا على وجهه

بالفيديو.. ممثل يصفع صحفيًا على وجهه
لندن(صدى):

صفع ممثل مكسيكي مراسلا صحفيا على وجهه بشكل غريب، في أحد المحافل السينمائية، وفقا لـ«ديلي ميل».

وكشفت الصحيفة أن الممثل المكسيكي، إدواردو يانز، قام بصفع المراسل الصحفي باكو فنتيس، فقط لأن الأخير سأله عن سبب إنشاء ابنه صفحة يطالب أصدقاءه بالتبرع له من أجل شراء سيارة بدلا من سيارته التي تحطمت.

وأظهر الفيديو صدمة الحضور بعد الصفعة، التي جرت على البساط الأحمر في هوليود.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 35748 ] نشر منذ 5 ساعات

قلعتهم ,,

[ عدد التعليقات: 20907 ] نشر منذ 4 ساعات

الصفع على الوجه مكروه
أنا أحب أصفع وهنا فاالتعليقات
للملاقيف
واليوم كان أكثر يوم صفعت فيه صفع
مهو بصاحي
لأن الهمج ماينفع معهم الا كذا👍👍👍

[ عدد التعليقات: 5418 ] نشر منذ 2 ساعتين

هههههههه😁. الله ياهــو كَــف علــى غــفلـه .😂هههههههه.

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