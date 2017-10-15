بالفيديو.. ممثل يصفع صحفيًا على وجهه
صفع ممثل مكسيكي مراسلا صحفيا على وجهه بشكل غريب، في أحد المحافل السينمائية، وفقا لـ«ديلي ميل».
وكشفت الصحيفة أن الممثل المكسيكي، إدواردو يانز، قام بصفع المراسل الصحفي باكو فنتيس، فقط لأن الأخير سأله عن سبب إنشاء ابنه صفحة يطالب أصدقاءه بالتبرع له من أجل شراء سيارة بدلا من سيارته التي تحطمت.
وأظهر الفيديو صدمة الحضور بعد الصفعة، التي جرت على البساط الأحمر في هوليود.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35748 ] نشر منذ 5 ساعات
قلعتهم ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20907 ] نشر منذ 4 ساعات
الصفع على الوجه مكروه
أنا أحب أصفع وهنا فاالتعليقات
للملاقيف
واليوم كان أكثر يوم صفعت فيه صفع
مهو بصاحي
لأن الهمج ماينفع معهم الا كذا👍👍👍
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 5418 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههه😁. الله ياهــو كَــف علــى غــفلـه .😂هههههههه.