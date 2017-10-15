بالفيديو.. ممثل يصفع صحفيًا على وجهه

لندن(صدى):

صفع ممثل مكسيكي مراسلا صحفيا على وجهه بشكل غريب، في أحد المحافل السينمائية، وفقا لـ«ديلي ميل».

وكشفت الصحيفة أن الممثل المكسيكي، إدواردو يانز، قام بصفع المراسل الصحفي باكو فنتيس، فقط لأن الأخير سأله عن سبب إنشاء ابنه صفحة يطالب أصدقاءه بالتبرع له من أجل شراء سيارة بدلا من سيارته التي تحطمت.

وأظهر الفيديو صدمة الحضور بعد الصفعة، التي جرت على البساط الأحمر في هوليود.