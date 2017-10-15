بالفيديو.. مي العيدان تصف شخصية أمين زوج الدكتورة خلود

نورة الشهري(صدى):

نشرت الإعلامية مي العيدان مقطع فيديو وصفت فيه شخصية أمين زوج الدكتورة خلود ، خلال ردها على سؤال احد المتابعين لها واصفين امين بأنه شخص لا يتكلم .

وقالت مي العيدان خلال الفيديو، ان أمين ذو شخصية مهذبة ومؤدب ، لم ارى منه شئ مو زين لا خلال اجراء لقاء معه هو وزوجته خلال برنامجي ” كشف حساب ” ، او حتى بعد اللقاء .

وتابعت مي العيدان ، ليش كل انسان مؤدب نقول عليه ما بيعرف يتكلم ، بالعكس امين روحه كتير حلو وبيتكلم مليح وبيضحك ويسلوف .