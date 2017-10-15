بالفيديو.. مي العيدان تصف شخصية أمين زوج الدكتورة خلود
نشرت الإعلامية مي العيدان مقطع فيديو وصفت فيه شخصية أمين زوج الدكتورة خلود ، خلال ردها على سؤال احد المتابعين لها واصفين امين بأنه شخص لا يتكلم .
وقالت مي العيدان خلال الفيديو، ان أمين ذو شخصية مهذبة ومؤدب ، لم ارى منه شئ مو زين لا خلال اجراء لقاء معه هو وزوجته خلال برنامجي ” كشف حساب ” ، او حتى بعد اللقاء .
وتابعت مي العيدان ، ليش كل انسان مؤدب نقول عليه ما بيعرف يتكلم ، بالعكس امين روحه كتير حلو وبيتكلم مليح وبيضحك ويسلوف .
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2297 ] نشر منذ 4 ساعات
كويس قلتي شئ ايجابي في حق الرجل
بنت الديرة[ عدد التعليقات: 146 ] نشر منذ 2 ساعتين
ذبحته زوجته بالاستعراض والتصوير في كل مكان احسه طفش شكلها بتزن على عيشها لين يطلقها ولا حسد من متابعينها احسها ماهي عيشه حياتها بطبيعتها كلها تصوير واستعراض ماتعبت أعوذ بالله كله عشان الشهره
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 5412 ] نشر منذ 2 ساعتين
طــــــــــــــــــــــــــــ(❁´◡`❁)ـــــــــــــــــــــــــيب
لست محرومة ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20146 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب