بالفيديو.. لص محترف يسرق سيارة فارهة في 60 ثانية

لندن(صدى):

استطاع لص محترف سرقة سيارة ” بي إم دبليو ” فارهة، تبلغ قيمتها 50 ألف جنيه إسترليني؛ وذلك باستخدامه تقنية لفك نظام الأمان بالسيارة في أقل من 60 ثانية.

وحسب صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية، سجّلت كاميرات المراقبة، لحظةَ سرقة السيارة التي وقعت في شمال لندن؛ حيث استطاع اللص فتح السيارة في أقل من 60 ثانية بطريقة احترافية من خلال استخدامه تقنية لاختراق الأمن بالسيارة.

وتمت السرقة بمشاركة شخصين، لدى أحدهما جهاز يجمع به إشارات الراديو المستخدمة في المنطقة، ومن بينها بالطبع إشارات فك نظام الأمان وفتح باب السيارة وتشغيلها، ثم قام بتحول تلك الإشارات لجهاز مع الشخص الآخر الواقف بجوارها، ويقوم الشخص الثاني بتوجيه تلك الإشارات إلى السيارة، وعندما تتلقى السيارة الإشارة الصحيحة ينفتح الباب وتدور السيارة، وهو ما تم في أقل من دقيقة.