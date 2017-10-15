امرآة تساعد زوجها في البناء

الإثنين 16
أكتوبر
الله يرزقكم الحلال
الله يعينكم ويرزقكم من واسع فضله
طبع الاجانب حب العمل والمساعدة في البيت لاي شغله
. مِـنـــــــــــتاز .👍🏼👍.
جيده ,, ربع تعاونوا ماذلوا ,,
تعرف فا لبناء والخلطه هاذي المره السنعه تعين وتعاون
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نعيم الحربي[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 11 ساعة
الله يرزقكم الحلال
لست محرومة ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20157 ] نشر منذ 11 ساعة
الله يعينكم ويرزقكم من واسع فضله
كجمغلو[ عدد التعليقات: 2430 ] نشر منذ 8 ساعات
طبع الاجانب حب العمل والمساعدة في البيت لاي شغله
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 5418 ] نشر منذ 5 ساعات
. مِـنـــــــــــتاز .👍🏼👍.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35761 ] نشر منذ 2 ساعتين
جيده ,, ربع تعاونوا ماذلوا ,,
المر[ عدد التعليقات: 237 ] نشر منذ 2 ساعتين
تعرف فا لبناء والخلطه هاذي المره السنعه تعين وتعاون