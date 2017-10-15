الموضة الجديدة تيشرت خبز تنور
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة تسخر من تيشرت يرتديه أحد الأشخاص يشبه خبز تنور.
الصورة نالت إعجاب رواد تويتر وتداولوها بشكل واسع وانهالت عليها التعليقات الساخرة وقال بعضهم ” ولسه هنشوف والجاي ملوخيه ” ، وقال آخر ” الحمدلله والشكر مافيه جباتي وكرك “.
كـــيــــــــــــــــان[ عدد التعليقات: 440 ] نشر منذ 19 دقيقة
بس ناقص ينصعه بالسمسم يطلع يلق.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 5372 ] نشر منذ 19 دقيقة
هههههههههههههه😅.هههههههههههههه😂.هههههههههههههه.
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طـــيب لاتنسون ألفــــول و ألحمــــــص😁 هههههههههههههههههههه.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3046 ] نشر منذ 6 دقائق
بكره يجيبون موظة بنطلون ابطحني