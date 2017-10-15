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الموضة الجديدة تيشرت خبز تنور

الموضة الجديدة تيشرت خبز تنور
متابعات(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة تسخر من تيشرت يرتديه أحد الأشخاص يشبه خبز تنور.

الصورة نالت إعجاب رواد تويتر وتداولوها بشكل واسع وانهالت عليها التعليقات الساخرة وقال بعضهم ” ولسه هنشوف والجاي ملوخيه ” ، وقال آخر ” الحمدلله والشكر مافيه جباتي وكرك “.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 5372 ] نشر منذ 19 دقيقة

هههههههههههههه😅.هههههههههههههه😂.هههههههههههههه.
.
طـــيب لاتنسون ألفــــول و ألحمــــــص😁 هههههههههههههههههههه.

[ عدد التعليقات: 3046 ] نشر منذ 6 دقائق

بكره يجيبون موظة بنطلون ابطحني

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