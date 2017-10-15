الموضة الجديدة تيشرت خبز تنور

متابعات(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة تسخر من تيشرت يرتديه أحد الأشخاص يشبه خبز تنور.

الصورة نالت إعجاب رواد تويتر وتداولوها بشكل واسع وانهالت عليها التعليقات الساخرة وقال بعضهم ” ولسه هنشوف والجاي ملوخيه ” ، وقال آخر ” الحمدلله والشكر مافيه جباتي وكرك “.