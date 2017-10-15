وفاة أسرة بطل ” محطة الوقود ” في حريق مأساوي

حمود العنزي(صدى):

فجع الشاب سلطان بن حزيم الرجباني في حريق التهم والدته وزوجها وشقيقيه فجر اليوم الأحد في منزلهم .

وبينما كان بالأمس منقذاً لأكثر من 50 شخصاً في حريق كاد أن يلتهمهم في محطة وقود بالرياض .

وكان البطل ” الرجباني ” قد كُرم من أمير الرياض، نظير موقفه البطولي في إنقاذ أرواح كانت على مقربةٍ من الهلاك في محطة وقود بالرياض.