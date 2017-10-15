وفاة أسرة بطل ” محطة الوقود ” في حريق مأساوي
فجع الشاب سلطان بن حزيم الرجباني في حريق التهم والدته وزوجها وشقيقيه فجر اليوم الأحد في منزلهم .
وبينما كان بالأمس منقذاً لأكثر من 50 شخصاً في حريق كاد أن يلتهمهم في محطة وقود بالرياض .
وكان البطل ” الرجباني ” قد كُرم من أمير الرياض، نظير موقفه البطولي في إنقاذ أرواح كانت على مقربةٍ من الهلاك في محطة وقود بالرياض.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 883 ] نشر منذ 57 دقيقة
الله المستعان
رحمهم الله جميعا
هذا هو الإ بتلاء المبين
تمحيص له من الله
والمؤمن مبتلى
اعظم الله اجركم واحسن عزاكم
اقترب للناس عذابهم[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 46 دقيقة
لاحول ولا قوة الابالله .
الله يرحمهم ويرحم جميع اموات المسلمين .
ساري الليل[ عدد التعليقات: 724 ] نشر منذ 39 دقيقة
انا لله وانا الية راجعون
اللهم اجرهم بمصيبتهم واعضهم خيراً منها
الله يرحمهم ويغفرلهم ويرحم امواتنا واموات المسلمين
بنت الديرة[ عدد التعليقات: 681 ] نشر منذ 38 دقيقة
انالله وانا اليه راجعون ويش ذا هذا حسد كبير ولا مكيدة مدبرة لا اله الا الله استغفرك واتوب اليك ان بعض الظن اثم بس والله شي يحير الله يجبر مصابهم ويرحم امواتهم يارب
لست محرومة ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20132 ] نشر منذ 33 دقيقة
الله يرحمهم.جميع ويعفر لهم
ابو حالد[ عدد التعليقات: 130 ] نشر منذ 29 دقيقة
لاحول ولا قوة الا بالله
شكلهم قعدوله بعين الله المستعان
قضاء الله وقدرة
M-512[ عدد التعليقات: 205 ] نشر منذ 19 دقيقة
سبحان الله العظيم لا إله إلا الله ،،االله يكون في عونه !؟
الظامي[ عدد التعليقات: 705 ] نشر منذ 10 دقائق
الله يجبر مصابك يدوسري ويرحم موتاك انا لله وانا اليه راجعون حسبي الله على الي مايصلي على النبي قطعو قلبه على اهله