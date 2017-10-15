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  • نشر : منذ 59 دقيقة
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  • حوادث

وفاة أسرة بطل ” محطة الوقود ” في حريق مأساوي

وفاة أسرة بطل ” محطة الوقود ” في حريق مأساوي
حمود العنزي(صدى):

فجع الشاب سلطان بن حزيم الرجباني في حريق التهم والدته وزوجها وشقيقيه فجر اليوم الأحد في منزلهم .

وبينما كان بالأمس منقذاً لأكثر من 50 شخصاً في حريق كاد أن يلتهمهم في محطة وقود بالرياض .

وكان البطل ” الرجباني ” قد كُرم من أمير الرياض، نظير موقفه البطولي في إنقاذ أرواح كانت على مقربةٍ من الهلاك في محطة وقود بالرياض.


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8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 883 ] نشر منذ 57 دقيقة

الله المستعان
رحمهم الله جميعا
هذا هو الإ بتلاء المبين
تمحيص له من الله
والمؤمن مبتلى
اعظم الله اجركم واحسن عزاكم

[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 46 دقيقة

لاحول ولا قوة الابالله .

الله يرحمهم ويرحم جميع اموات المسلمين .

[ عدد التعليقات: 724 ] نشر منذ 39 دقيقة

انا لله وانا الية راجعون
اللهم اجرهم بمصيبتهم واعضهم خيراً منها
الله يرحمهم ويغفرلهم ويرحم امواتنا واموات المسلمين

[ عدد التعليقات: 681 ] نشر منذ 38 دقيقة

انالله وانا اليه راجعون ويش ذا هذا حسد كبير ولا مكيدة مدبرة لا اله الا الله استغفرك واتوب اليك ان بعض الظن اثم بس والله شي يحير الله يجبر مصابهم ويرحم امواتهم يارب

[ عدد التعليقات: 130 ] نشر منذ 29 دقيقة

لاحول ولا قوة الا بالله

شكلهم قعدوله بعين الله المستعان
قضاء الله وقدرة

[ عدد التعليقات: 205 ] نشر منذ 19 دقيقة

سبحان الله العظيم لا إله إلا الله ،،االله يكون في عونه !؟

[ عدد التعليقات: 705 ] نشر منذ 10 دقائق

الله يجبر مصابك يدوسري ويرحم موتاك انا لله وانا اليه راجعون حسبي الله على الي مايصلي على النبي قطعو قلبه على اهله

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