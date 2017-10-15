تفاصيل جديدة عن أسباب إلغاء حفل شيرين في الرياض
اشتعل الجدل على موقع التغريدات القصيرة ” تويتر ” بعد الإعلان عن إلغاء حفل الفنانة المصرية شيرين ودشن المتابعون هاشتاق #الغاءحفلهشيرين الذي احتل أعلى التريند.
وألمح البعض أن السبب في الإلغاء هو أسعار دخول الحفل التي تصل إلى عشرة آلاف ريال للفرد الواحد، وهو ما أثار استياء المواطنين بل وسخريتهم حيث اعتبروه أمرا مبالغا فيه.
ومن التغريدات المعبرة عن استيائهم، كتبت مغردة: ” سمعت أن تذاكر حفلة شيرين تبدا من الالف الى 3 آلاف ريال ! شلون يعني حتى الحفلات صارت حكرًا للأغنياء؟ ”.
وكتب آخر :” 10 آلاف خذها وروح مصر واحضر حفلة شيرين واجلس خمس ايام تتمشى فيها وارجع ويبقى معك 2000 تمشيك لاخر الشهر ”.
وحسب الملصق الدعائي الذي تداوله رواد موقع التغريدات القصيرة “ تويتر ” فان الحفل تقيمه جمعية “ سند ” التي تعمل بمجال دعم مرضى السرطان من الأطفال ويطلق عليه حفل الليالي العربية الخامس، ترعاه الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز، وأعلنت الجمعية خلال منشورها المذكور أن الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب ستشارك يوم 31 أكتوبر الجاري بحفل سيقام في قاعة نيارة وقد تم تخصيصه للنساء فقط.
وذكر الملصق الدعائي أن أسعار التذاكر تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال سعودي وحتى عشرة آلاف ريال، وأن عائد هذا الحفل خصص لدعم ومساندة الأطفال من مرضى السرطان، وأن هذا هو السر وراء الأسعار الباهظة لتذاكر الحفل التي وصلت لعشرة آلاف ريال سعودي أي ما يعادل 2500دولار أمريكي، ووضحت الجمعية أن هناك إقبالا من المواطنات على شراء التذاكر حيث أوشكت على النفاذ بالفعل.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20875 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههه ههههههههههه
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😁😁😁
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 883 ] نشر منذ 2 ساعتين
حنا في عصر المادة بكل اسف
صارت تقاس البشرية بهذا الجانب
صحيح باقي ناس اهل مبادئ قيم
لكن الوضع المادي مسيطر
هل الكلام لمن اراد فصاحتاُ
وهي السلاح لمن اراد قتالا
كان زمان[ عدد التعليقات: 1659 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياقلبي الصغير لا تحزن …
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13503 ] نشر منذ 1 ساعة
اللي اشتروا التذاكر باهضة الثمن ليس من ضمن المنتظرين لرانب المواطن ضد الغلاء
هذه فئه من الناس لا يرون العشرة الاف ريال شي بقدر ما يهمهم تصويرهم في حضور الحفله
Mona[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 34 دقيقة
السبب الحقيقي هو طقطقه الشعب والسخط الشعبي اللي جاهم من ورى الإعلان ع الحفل لو كان فعلا حفل مرحب فيه من قبل الشعب كانوا خلصوا إجراءاته وتراخيصهم سكيتي او من غير ترخيص اصلا بس قاعدين يحاولون يرقعون لنفسهم ويبينون انه الأسعار بس السبب .. هيئة الترفيه لازم تدرس الشعب السعودي وتعرف الترفيه اللي يبغاه ولا حتفضل مكروه من الشعب زي ماهي الان
ابو حالد[ عدد التعليقات: 130 ] نشر منذ 25 دقيقة
ياحسرة وعلى شرين بعد ؟؟
والله لو انها بعشرة ريال مانفكر فيها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
والمخفف اشتروا الله لايبلانا
لست محرومة ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20132 ] نشر منذ 19 دقيقة
عاااااجل. تعلن وتؤكد جمعية مكافحة مرض السرطان للأطفال بالمملكة عن عدم قبولها للتبرعات المالية من الحفلة الغنائية للمدعوة / شيرين المزمع إقامتها بالعاصمة الرياض والتي تقوم هيئة الترفية بالترويج لها بغرض رفع سعر تذكرة الدخول للشخص الواحد حتى بلغ مبلغ عشرة الآلاف ريال بحجة أنها حفلة خيرية يعود ريعها لعلاج اطفالنا المصابين بمرض السرطان. وتهيب جمعية مكافحة مرض السرطان لعموم الإخوة المتبرعين للدخول على موقع الجمعية لمعرفة أرقام الحسابات الخاصة بالجمعية والمعتمدة من قبل وزارة الصحة لذا نهيب من الجميع عدم الاستجابة لضعاف النفوس الذين يديرون أعمالهم المشينة بحجة دعمهم للجمعية وهي في الحقيقة وسيلة للتكسب وجمع الأموال بطريقة غير شرعية وغير نظامية ونسئل الله أن يصلح المسؤلين بهيئة الترفية قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مالا ولا بنون . وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وإنا لله وإنا اليه راجعون
لست محرومة ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20132 ] نشر منذ 18 دقيقة
والله جاني ذا الكلام البارح
((دغريري))[ عدد التعليقات: 363 ] نشر منذ 16 دقيقة
اللهم لاتؤخذنا بما فعل السفهاء منا. ………..
كرمنا الله تعالى بالعقل … الحمدلله على نعمة العقل. ..
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 5372 ] نشر منذ 11 دقيقة
الحمدلله سبحانه علـــى نِعَـــــمة العــــــــقل .