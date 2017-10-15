تفاصيل جديدة عن أسباب إلغاء حفل شيرين في الرياض

أماني الغامدي(صدى):

اشتعل الجدل على موقع التغريدات القصيرة ” تويتر ” بعد الإعلان عن إلغاء حفل الفنانة المصرية شيرين ودشن المتابعون هاشتاق #الغاءحفلهشيرين الذي احتل أعلى التريند.

وألمح البعض أن السبب في الإلغاء هو أسعار دخول الحفل التي تصل إلى عشرة آلاف ريال للفرد الواحد، وهو ما أثار استياء المواطنين بل وسخريتهم حيث اعتبروه أمرا مبالغا فيه.

ومن التغريدات المعبرة عن استيائهم، كتبت مغردة: ” سمعت أن تذاكر حفلة شيرين تبدا من الالف الى 3 آلاف ريال ! شلون يعني حتى الحفلات صارت حكرًا للأغنياء؟ ”.

وكتب آخر :” 10 آلاف خذها وروح مصر واحضر حفلة شيرين واجلس خمس ايام تتمشى فيها وارجع ويبقى معك 2000 تمشيك لاخر الشهر ”.

وحسب الملصق الدعائي الذي تداوله رواد موقع التغريدات القصيرة “ تويتر ” فان الحفل تقيمه جمعية “ سند ” التي تعمل بمجال دعم مرضى السرطان من الأطفال ويطلق عليه حفل الليالي العربية الخامس، ترعاه الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز، وأعلنت الجمعية خلال منشورها المذكور أن الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب ستشارك يوم 31 أكتوبر الجاري بحفل سيقام في قاعة نيارة وقد تم تخصيصه للنساء فقط.

وذكر الملصق الدعائي أن أسعار التذاكر تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال سعودي وحتى عشرة آلاف ريال، وأن عائد هذا الحفل خصص لدعم ومساندة الأطفال من مرضى السرطان، وأن هذا هو السر وراء الأسعار الباهظة لتذاكر الحفل التي وصلت لعشرة آلاف ريال سعودي أي ما يعادل 2500دولار أمريكي، ووضحت الجمعية أن هناك إقبالا من المواطنات على شراء التذاكر حيث أوشكت على النفاذ بالفعل.