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بالصور.. عروسان يكسران روتين حفل الزفاف بالشورت وجمبسون جينز

بالصور.. عروسان يكسران روتين حفل الزفاف بالشورت وجمبسون جينز
القاهرة(صدى):

كسر عروسان مقيمان بمحافظة المنيا المصرية ، الروتين في حفل زفافهما، حيث ارتديا ملابس أصابت الجميع بالذهول والدهشة.

وظهر العريس في الصور المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يرتدي الشورت والعروس ترتدي ” جمبسوت جينز ” ، والطرحة البيضاء، حيث فاجآ المعازيم بهذا ” النيولوك ” والخروج على المألوف.

 

 


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 883 ] نشر منذ 7 ساعات

حلوة بساطة
الرياضة 🌹.

[ عدد التعليقات: 35741 ] نشر منذ 2 ساعتين

خيبه تخيبكم ,,

,, ياشين السرج على البقر ياصعيدي ,,

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