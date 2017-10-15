بالصور.. عروسان يكسران روتين حفل الزفاف بالشورت وجمبسون جينز
كسر عروسان مقيمان بمحافظة المنيا المصرية ، الروتين في حفل زفافهما، حيث ارتديا ملابس أصابت الجميع بالذهول والدهشة.
وظهر العريس في الصور المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يرتدي الشورت والعروس ترتدي ” جمبسوت جينز ” ، والطرحة البيضاء، حيث فاجآ المعازيم بهذا ” النيولوك ” والخروج على المألوف.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 5412 ] نشر منذ 9 ساعات
طــيب مبروك ياحلوه .🌹.
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15024 ] نشر منذ 7 ساعات
بساطه ❤️
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 883 ] نشر منذ 7 ساعات
حلوة بساطة
الرياضة 🌹.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35741 ] نشر منذ 2 ساعتين
خيبه تخيبكم ,,
,, ياشين السرج على البقر ياصعيدي ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20904 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههه ههههههههه
ركبتن فوقه من الحين
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂