بالصور.. عروسان يكسران روتين حفل الزفاف بالشورت وجمبسون جينز

القاهرة(صدى):

كسر عروسان مقيمان بمحافظة المنيا المصرية ، الروتين في حفل زفافهما، حيث ارتديا ملابس أصابت الجميع بالذهول والدهشة.

وظهر العريس في الصور المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يرتدي الشورت والعروس ترتدي ” جمبسوت جينز ” ، والطرحة البيضاء، حيث فاجآ المعازيم بهذا ” النيولوك ” والخروج على المألوف.