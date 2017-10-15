نظام الأسد يدين التدخل التركي في إدلب ويطالب بالانسحاب
تأجج النظام السوري غضباً بشكل متأخر تجاه التوغل التركي في إدلب والذي تزعم أنقرة أنه يرجع إلى اتفاق أستانا مع الروس والإيرانيين.
وشددت خارجية النظام على إنهاء ما اعتبرته عدواناً سافراً على الأراضي السورية وطالبت بسحب القوات التركية فوراً دون أي شروط، بل أكدت على أن هذا التدخل لا يمت بصلة لاتفاق أستانا.
من جهتها وسعت القوات التركية على الأرض انتشارها حتى قرية عبسال شمال إدلب، وجبل سيموين غرب حلب والذي يطل على عفرين، وكذلك على نقاط تماس بين قوات حليفة للنظام ومقاتلي قوات سوريا الديمقراطية.
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مغرد[ عدد التعليقات: 888 ] نشر منذ 1 ساعة
تكفا يا بشار اررسل عليهم صاروخ خله يعرف قدره التركى حا مى الا رهاب والا خونجيه
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13503 ] نشر منذ 1 ساعة
نظام بشار لا يستطيع القيام بالرد على الاتراك لانه متعود على الكلام فقط مع الصهاينه
ومقولة النظام المشهوره هي لن نسمح لاسرائيل تحدد ساعة الرد عليها وكذلك سيستعملها مع الاكراد
سعيداان[ عدد التعليقات: 1328 ] نشر منذ 1 ساعة
لا ويجي المجرم أردوغان يتكلم عن قطر ومصر
وهو أيديه ملطخة بدماء السوريين والأكراد
،[ عدد التعليقات: 2117 ] نشر منذ 14 دقيقة
كلهم زلايب
مغرد يقول تكفا للنصيري بشار ، عيب عليك تقول كذا بل قل اضرب الضالمين بالضالمين واخرج المسلمين منهم سالمين اما ترجي ارفع علومك