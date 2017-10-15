إنقاذ حياة مريض تعرض لمضخة ضغط مزقت المريء في جدة

نايف السالم(صدى):

أنهى فريق طبي بمستشفى الملك فهد بجدة، بقيادة رئيس قسم المناظير الدكتورة أشواق الصحفي، معاناة مريض، بعد إجراء عملية نادرة من نوعها، إثر تعرضه لمضخة الضغط العالي عن طريق الخطأ، وهو ما أدى لتمزّق حاد في المريء نتجت عنه آلام حادة وشديدة بالصدر، وتسرب هواء إلى داخل الصدر.

وتم نقل المصاب للمستشفى وهو في حالة حرجة وخطيرة، وعند عرض حالته على الأطباء المختصين تم عمل الإسعافات الأولية، ووضع أنبوب صدري، وعمل منظار علوي للجهاز الهضمي، الذي أوضح من خلاله وجود ثقبين بجدار المريء يبلغ طولهما 6 و4 سم، حيث تم علاجه بوضع دعامات معدنية لتساعد على التئام الثقب مع المتابعة الدقيقة له أثناء التنويم مع التدرج في إدخال الطعام له، حيث يندر علاج مثل هذه الحالات عن طريق المنظار، والتدخل الجراحي كان يُعتبر فيما سبق العلاج الأساسي لمثل هذه الحالات.

وتمكن الفريق الطبي المعالج من إنقاذ المريض والتئام الثقبين تماماً خلال مدة 8 أسابيع دون الحاجة لتدخلات جراحية، كما أزيلت الدعامة من مريء المريض، وهو حالياً يتمتع بصحة جيدة.