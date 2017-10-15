قطر تعترف: ندعم الجماعات الإرهابية في إفريقيا

طلال الضوي(صدى):

كشف وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، عن دعم بلاده للتنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل الإفريقي.

وأتى فضح التمويل القطري متزامناً مع كشف موقع إخباري صومالي، عن أن قطر تعمل حالياً على تجنيد شباب فقراء وعاطلين من منطقة القرن الإفريقي للعمل في جيشها.

وصرح عبدالرحمن؛ في حديث صحفي لصحيفة ” جون أفريك – الفرنسية ” : ” قدّمنا الدعم للجماعات الإرهابية في الساحل الإفريقي ولم نكن نقصد ذلك “.

وفيما اعتبره تبريراً أضاف : ” كانت هناك منحة قطرية مخصّصة للهلال الأحمر الليبي، وسقطت في أيدي الإرهابيين عن طريق الخطأ “.