قطر تعترف: ندعم الجماعات الإرهابية في إفريقيا
كشف وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، عن دعم بلاده للتنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل الإفريقي.
وأتى فضح التمويل القطري متزامناً مع كشف موقع إخباري صومالي، عن أن قطر تعمل حالياً على تجنيد شباب فقراء وعاطلين من منطقة القرن الإفريقي للعمل في جيشها.
وصرح عبدالرحمن؛ في حديث صحفي لصحيفة ” جون أفريك – الفرنسية ” : ” قدّمنا الدعم للجماعات الإرهابية في الساحل الإفريقي ولم نكن نقصد ذلك “.
وفيما اعتبره تبريراً أضاف : ” كانت هناك منحة قطرية مخصّصة للهلال الأحمر الليبي، وسقطت في أيدي الإرهابيين عن طريق الخطأ “.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 883 ] نشر منذ 6 ساعات
سود الله وجيهكم
رااايق[ عدد التعليقات: 2828 ] نشر منذ 6 ساعات
” كانت هناك منحة قطرية مخصّصة للهلال الأحمر الليبي، وسقطت في أيدي الإرهابيين عن طريق الخطأ “.
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كثر منها .. هههههههههه
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أفشل وزير خارجية ممكن يصادفك .. !! وزير خارجية الحارة هههههههههههه
مغرد[ عدد التعليقات: 890 ] نشر منذ 6 ساعات
احسن لك شيل عفشك وتعال السعوديه ويش تبى بدوله تهدد مواطنيها با الكيما وى ونتشر الارهاب وتموله
مغرد[ عدد التعليقات: 890 ] نشر منذ 6 ساعات
يقول الشاعر القحطانى /بكره تندم على وقتا مضا فا تك يوم الندم ما يفيدك والخطا اخطيته
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1231 ] نشر منذ 6 ساعات
عذر اقبح من ذنب
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1246 ] نشر منذ 5 ساعات
رااايق
تحياتي كفيت ووفيت والله حتى الحارة كبيرة علية
يحي الشديدي تبوك[ عدد التعليقات: 430 ] نشر منذ 5 ساعات
نقدر الضغط النفسي عليك تصريحاتك لاتفيدك انا من الناس اذا شفتك فى اى قناة اقوم اطفي التلفزيون لان مايستفاد من تعليقاتك لكن الحل موجود مر الرياض خذ راي ابو فهد تراه سديد واعو الله ان يقبل عذرك
عبدالعزيز الكثيري[ عدد التعليقات: 183 ] نشر منذ 5 ساعات
انااعتقد ان قطر على وشك الانهيار ولاكن قليل من الرياح وتسقط كل الوراق اخوان الجن والشياطين الذين يعيشون في داخل قطر هم اول من سوفى يسقط حكومة تلك الدويلة وينقلبو عليهم والايام سوفى تخبرنا بذالك
ابو حالد[ عدد التعليقات: 130 ] نشر منذ 5 ساعات
اللى ماعمره شاف شخصية حجااااا
فلينضر الى هذااااااا؟
جحا يتجحجح هههههههههههههه
3aneT bskaT[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 3 ساعات
يا اخوان السالفه ريجيل فازعين للهلال الاحمر الليبي ومتعنين ماسكين خط ساقهم ربي للديره القشري القرن الافريقي وحدوهم قطاعين طرق ذابحهم الجوع وشلحوهم وامر الله وكتب ولا الريجيل شرفاء حلالاه من فرقبكم في وادي
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35725 ] نشر منذ 1 ساعة
يعني تمولون ناس ماتدرون عنهم ؟؟
,, هذا عذر اقبح من فعل ,, انت قل انكم انكشفتم وتحاولون التبرير بعدم الدرايه ، هنا وقعت في شر اعمالك من حيث تدري ولا تدري ,, لأنه هاالكلام لاينطلي على أحد يا طلي ,,