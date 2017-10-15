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أولادها يعلموها ضرب النار




5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 883 ] نشر منذ 13 ساعة

اليوم ضرب النار
وغداً الموتر شغال
خخخخخخخخخ
شدي حيلك
عساك ع القوة يارب

[ عدد التعليقات: 13503 ] نشر منذ 12 ساعة

هههههههههههههههههههههههههههههههههههه

ما شاء الله عليها راسيه في مسكت الرشاش
كفو يا ام احمد

[ عدد التعليقات: 5418 ] نشر منذ 12 ساعة

ههههههههههه. عقبال ما يعلموها ضرب المدفع .😁😊😅😂😄😊.

[ عدد التعليقات: 5364 ] نشر منذ 12 ساعة

الرجاء من يعرف هؤلاء الاسرة ابلغ الشرطة وجزاكم الله الف خير ربما الرصاص سقط على احد وقتله او اصابه حتى لو بعد 3 الى أربعة كيلو كما ان وضع الرشاش كان على زاوية وليس الى الأعلى بشكل مستقيم ولا حول ولا قوة الا بالله من تصرفات وعقليات بعض البشر

[ عدد التعليقات: 35756 ] نشر منذ 2 ساعتين

عفيه يا ام احمد عفيه ,,,

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