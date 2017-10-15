أولادها يعلموها ضرب النار

الأحد 15
أكتوبر
اليوم ضرب النار
وغداً الموتر شغال
خخخخخخخخخ
شدي حيلك
عساك ع القوة يارب
هههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ما شاء الله عليها راسيه في مسكت الرشاش
كفو يا ام احمد
ههههههههههه. عقبال ما يعلموها ضرب المدفع .😁😊😅😂😄😊.
الرجاء من يعرف هؤلاء الاسرة ابلغ الشرطة وجزاكم الله الف خير ربما الرصاص سقط على احد وقتله او اصابه حتى لو بعد 3 الى أربعة كيلو كما ان وضع الرشاش كان على زاوية وليس الى الأعلى بشكل مستقيم ولا حول ولا قوة الا بالله من تصرفات وعقليات بعض البشر
عفيه يا ام احمد عفيه ,,,
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عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 883 ] نشر منذ 13 ساعة
اليوم ضرب النار
وغداً الموتر شغال
خخخخخخخخخ
شدي حيلك
عساك ع القوة يارب
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13503 ] نشر منذ 12 ساعة
هههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ما شاء الله عليها راسيه في مسكت الرشاش
كفو يا ام احمد
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 5418 ] نشر منذ 12 ساعة
ههههههههههه. عقبال ما يعلموها ضرب المدفع .😁😊😅😂😄😊.
الواقع[ عدد التعليقات: 5364 ] نشر منذ 12 ساعة
الرجاء من يعرف هؤلاء الاسرة ابلغ الشرطة وجزاكم الله الف خير ربما الرصاص سقط على احد وقتله او اصابه حتى لو بعد 3 الى أربعة كيلو كما ان وضع الرشاش كان على زاوية وليس الى الأعلى بشكل مستقيم ولا حول ولا قوة الا بالله من تصرفات وعقليات بعض البشر
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35756 ] نشر منذ 2 ساعتين
عفيه يا ام احمد عفيه ,,,