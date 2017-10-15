أسباب إلغاء هيئة الترفيه حفل شيرين عبد الوهاب

أماني الغامدي(صدى):

قررت الهيئة العامة للترفيه إلغاء الحفل الغنائي، المقرر له نهاية أكتوبر الجاري للفنانة شيرين عبدالوهاب، ضمن حملة جمعية سند الخيرية لدعم الأطفال مرضى السرطان، وذلك لعدم تقدم منظم الفعالية بطلب الترخيص لهذا النوع من الحفلات.

ودعت الهيئة جميع الجهات والشركات الراغبة في تنظيم مثل هذه الفعاليات، إلى التواصل معها للحصول على التراخيص اللازمة وفق الأنظمة المعمول بها، ولحفظ حقوق الأطراف ذات العلاقة.

وكان الحفل المعلن قد أثار ردود أفعال واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد الإعلان عن الأسعار العالية للتذاكر التي تتراوح بين 3 – 10 آلاف ريال، ما دعا مديرة الجمعية للتوضيح بأن المناسبة ليست حفلاً عاماً وإنما عشاء خيري تقدم خلاله شيرين فقرة غنائية.‎