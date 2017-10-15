أسباب إلغاء هيئة الترفيه حفل شيرين عبد الوهاب
قررت الهيئة العامة للترفيه إلغاء الحفل الغنائي، المقرر له نهاية أكتوبر الجاري للفنانة شيرين عبدالوهاب، ضمن حملة جمعية سند الخيرية لدعم الأطفال مرضى السرطان، وذلك لعدم تقدم منظم الفعالية بطلب الترخيص لهذا النوع من الحفلات.
ودعت الهيئة جميع الجهات والشركات الراغبة في تنظيم مثل هذه الفعاليات، إلى التواصل معها للحصول على التراخيص اللازمة وفق الأنظمة المعمول بها، ولحفظ حقوق الأطراف ذات العلاقة.
وكان الحفل المعلن قد أثار ردود أفعال واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد الإعلان عن الأسعار العالية للتذاكر التي تتراوح بين 3 – 10 آلاف ريال، ما دعا مديرة الجمعية للتوضيح بأن المناسبة ليست حفلاً عاماً وإنما عشاء خيري تقدم خلاله شيرين فقرة غنائية.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20876 ] نشر منذ 1 ساعة
دعت عليها رانيا🤗🤗🤗🤗
muf[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 39 دقيقة
اتقوا الله ياجمعية سند تدعون الى مثل هذه الحفله الماجنه وانتم ترعون اطفال السرطان اللي كل يوم يموت واحد بسبب هذا المرض الم تجدو طريقه اخرى لتجمعوا بها المساعدات الخيريه الا هذه الطريقه التى لايقرها لا شرع ولاعاقل كنت مخدوع في جمعية سند انهم يشتغلون لوجه الله ولكن بعد هذه المحاوله لاقامت هذه الحفله اصبحت اشك في في نواياكم
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13499 ] نشر منذ 22 دقيقة
هل هذا العشاء الخيري خاص بالنساء فقط ام فيه اختلاط ؟ يعني حفله مثل بقية الحفلات مع تغيير المسمى فقط ثم كم ستنال شيرين من هذا العشاء ام انها ستكتفي بالعشاء فقط ؟ اذا المسأله فيها غناء فمن باب اولى ان يكون او تكون المغنيه من ابناء الوطن وعندنا الكثير من الفنانات والفنانيين ايش معنى شيرين لتأخذ نسبه عليه من دخل الحفله .
وين وعد مثلا و وين رابح صقر مثلا وغيرهم مثل محمد عبده وعبادي هؤلاء اولى بالمكافئه ويمكن يؤدون الوصله الغنائيه مجانا وبالتالي سيفر القائم على الحفله الكثير من المال لصالح مرضى السرطان
تراتاتا[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 17 دقيقة
كذابين يا دعاة الفساد والصياعة
التذاكر مامشى سوقها نع شيرين او عزوف من المواطنين عن مثل قلة هالحياء
اجل صعيدية الكرسي عندها ب 10 ريال
واتقوا الله في المسلمين
اجل مطربة تجمع تبرعات لمرضى السرطان
يا جمعية سند مريض السرطان يخاف الله ويرجية مهب مثلكم يا السلق
لو يدري ان فلوس علاجة جت من هز المكاوي والرقص كان فضل الموت على علاجكم يا عميان القلب والنظر ….. المهم الحفل الغى بسبب قلة الجمهور )يعني فشلتم(والتريفة ان المنظم ما اخذ ترخيص
هههههههههههه ياخي قولوا فشلنا نستقطبكم للفساد وخلاص
ليش اللف والدوران…
المواطمن اخذتوا فلوسة وعلاوته وعوضتوه بشيرين والشلل الفاسدة … ويدخل بفلوس بعد
المهم لما فشلتوا قولوا فشلنا مهب كل هالهيصة والاعلانات واخرتها تقول ما اخذ ترخيص!
مبزرة حنا تلعبون علينا
ولما فشل قلتوا عشاء خيري وشيرين بتحضر بس كذا
هههههههههههههه فشل حتى بالتصريفات
اعترفوا انكم فاشلين وتمكرون والله خير الماكرين