بالفيديو.. طفل يضع المكياج بطريقة طريفة يشعل مواقع التواصل
أشعل طفل صغير مواقع التواصل الأجتماعي ، عقب نشر فيديو له وهو يضع مساحيق التجميل على وجهه بطريقة رائعة ومضحكة .
وأظهر مقطع الفيديو الطفل الذي لا يتجاوز عمره العامين، وهو يضع المكياج على وجهه وبالرغم من صغر سنة، وكان يعرف كيف يمسك الفرشاة ليضع بها كريم الأساس على وجه.
راح الصبي 😂😂 😂😂
Posted by Arab Style on Saturday, October 7, 2017
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 5412 ] نشر منذ 9 ساعات
ههههههههههه.😅😂😁😊😄.
لست محرومة ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20146 ] نشر منذ 7 ساعات
ههههههههههههههه له مستقبل
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5243 ] نشر منذ 6 ساعات
ههههه ها الدب لها عده مقاطع❤😘
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15024 ] نشر منذ 5 ساعات
ههههههه جالس يحك جبهته بأسفنجة المكياج 😂
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1237 ] نشر منذ 3 ساعات
اهلة ماخذينة تريقة
هههههه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35741 ] نشر منذ 2 ساعتين
ونعم التربيه ,,,؟؟
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20904 ] نشر منذ 2 ساعتين
خدوده تذكرني بحليمه😂😂😂😂