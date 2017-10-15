بالفيديو.. طفل يضع المكياج بطريقة طريفة يشعل مواقع التواصل

متابعات(صدى):

أشعل طفل صغير مواقع التواصل الأجتماعي ، عقب نشر فيديو له وهو يضع مساحيق التجميل على وجهه بطريقة رائعة ومضحكة .

وأظهر مقطع الفيديو الطفل الذي لا يتجاوز عمره العامين، وهو يضع المكياج على وجهه وبالرغم من صغر سنة، وكان يعرف كيف يمسك الفرشاة ليضع بها كريم الأساس على وجه.