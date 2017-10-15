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بالفيديو.. طفل يضع المكياج بطريقة طريفة يشعل مواقع التواصل

بالفيديو.. طفل يضع المكياج بطريقة طريفة يشعل مواقع التواصل
متابعات(صدى):

أشعل طفل صغير مواقع التواصل الأجتماعي ، عقب نشر فيديو له وهو يضع مساحيق التجميل على وجهه بطريقة رائعة ومضحكة .

وأظهر مقطع الفيديو الطفل الذي لا يتجاوز عمره العامين، وهو يضع المكياج على وجهه وبالرغم من صغر سنة، وكان يعرف كيف يمسك الفرشاة ليضع بها كريم الأساس على وجه.

 

راح الصبي 😂😂 😂😂

Posted by Arab Style on Saturday, October 7, 2017

 


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 15024 ] نشر منذ 5 ساعات

ههههههه جالس يحك جبهته بأسفنجة المكياج 😂

[ عدد التعليقات: 35741 ] نشر منذ 2 ساعتين

ونعم التربيه ,,,؟؟

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