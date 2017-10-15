بالفيديو.. مواطن يبهر صاحب قطيع إبل في مزرعة أمريكية
تداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مواطنًا يعيش في أمريكا لاحظ أن شخصًا معه مجموعة من الإبل، لكنه لا يستطيع التعامل معها أو جمعها بالقرب منه.
وبحسب المغردين، أكد المواطن لصاحب الإبل، أن هذه الحيوانات لها لغة يجب التعامل معها بها، ونادى عليها بصوت هي تعرفها، فما كان منها إلا أن جاءت كلها إليه تسعى.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1238 ] نشر منذ 1 ساعة
وش عرف الامريكان بالأبل وتربيتها
كجمغلو[ عدد التعليقات: 2417 ] نشر منذ 52 دقيقة
يعني جايب اختراع وتصدره للغرب
رعد ***[ عدد التعليقات: 338 ] نشر منذ 35 دقيقة
لله درك من رجل
العدناني[ عدد التعليقات: 1723 ] نشر منذ 24 دقيقة
ههههههههههوالله وانعم