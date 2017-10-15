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بالفيديو.. مواطن يبهر صاحب قطيع إبل في مزرعة أمريكية

بالفيديو.. مواطن يبهر صاحب قطيع إبل في مزرعة أمريكية
عادل الحربي(صدى):

تداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مواطنًا يعيش في أمريكا لاحظ أن شخصًا معه مجموعة من الإبل، لكنه لا يستطيع التعامل معها أو جمعها بالقرب منه.

وبحسب المغردين، أكد المواطن لصاحب الإبل، أن هذه الحيوانات لها لغة يجب التعامل معها بها، ونادى عليها بصوت هي تعرفها، فما كان منها إلا أن جاءت كلها إليه تسعى.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2417 ] نشر منذ 52 دقيقة

يعني جايب اختراع وتصدره للغرب

[ عدد التعليقات: 338 ] نشر منذ 35 دقيقة

لله درك من رجل

[ عدد التعليقات: 1723 ] نشر منذ 24 دقيقة

ههههههههههوالله وانعم

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