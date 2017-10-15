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بالفيديو.. ” الخدمات الأرضية ” تكشف حقيقة سرقة حقائب المسافرين

بالفيديو.. ” الخدمات الأرضية ” تكشف حقيقة سرقة حقائب المسافرين
طلال الغامدي(صدى):

كشفت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، علاقتها بالمقطع المتداول، ويظهر عامل يسرق بعض المقتنيات من حقائب المسافرين.

ونفت الشركة علاقتها بالمقطع، مشيرة إلى أن الحادثة لم تقع في مطارات المملكة، وإنما في تايلند، بدليل أن المقطع يوضح اسم الشركة المسؤولة.

من جهتها قالت الخطوط الجوية، إنه لا علاقة لها بمقطع الفيديو، داعية إلى التثبت وعدم نشر معلومات غير صحيحة.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 902 ] نشر منذ 2 ساعتين

باين من الفديو انه خارج المملكة بس القصد منه انتبه لاتترك الأشياء الثمينة داخلها سواء خطوط سعودية او اجنبية

[ عدد التعليقات: 2417 ] نشر منذ 40 دقيقة

هههههههههههههههههههههههههه يعنني ما تصير عندنا

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