بالفيديو.. ” الخدمات الأرضية ” تكشف حقيقة سرقة حقائب المسافرين
كشفت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، علاقتها بالمقطع المتداول، ويظهر عامل يسرق بعض المقتنيات من حقائب المسافرين.
ونفت الشركة علاقتها بالمقطع، مشيرة إلى أن الحادثة لم تقع في مطارات المملكة، وإنما في تايلند، بدليل أن المقطع يوضح اسم الشركة المسؤولة.
من جهتها قالت الخطوط الجوية، إنه لا علاقة لها بمقطع الفيديو، داعية إلى التثبت وعدم نشر معلومات غير صحيحة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20876 ] نشر منذ 2 ساعتين
أبد مثل ماقلت لكم
لارحت تايلند حط فشناطك
مصيدة فئران
فيه خير خل يدخل يده🗣️
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 902 ] نشر منذ 2 ساعتين
باين من الفديو انه خارج المملكة بس القصد منه انتبه لاتترك الأشياء الثمينة داخلها سواء خطوط سعودية او اجنبية
كجمغلو[ عدد التعليقات: 2417 ] نشر منذ 40 دقيقة
هههههههههههههههههههههههههه يعنني ما تصير عندنا