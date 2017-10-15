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بالفيديو.. فيفي عبده تشعل حفل زفاف ابنة ايناس الدغيدي برقصها

بالفيديو.. فيفي عبده تشعل حفل زفاف ابنة ايناس الدغيدي برقصها
نورة الشهري(صدى):

نشرت الإعلامية المصرية بوسي شلبي ، مقاطع فيديو من داخل حفل زفاف ابنة المخرجة إيناس الدغيدي ، الذي حضره عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة ، عبر تطبيق اسنتجرام .

حيث ظهرت فيفي عبده في احد الفيديوهات وهي تشعل حفل الزفاف بوصلة رقص مع الفنانة إلهام شاهين على أنغام أغنية المطربة أمينة ” بشويش عليه ” وسط تصفيق من النجوم حضور الحفل.

 

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