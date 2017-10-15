بالفيديو.. فيفي عبده تشعل حفل زفاف ابنة ايناس الدغيدي برقصها
نشرت الإعلامية المصرية بوسي شلبي ، مقاطع فيديو من داخل حفل زفاف ابنة المخرجة إيناس الدغيدي ، الذي حضره عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة ، عبر تطبيق اسنتجرام .
حيث ظهرت فيفي عبده في احد الفيديوهات وهي تشعل حفل الزفاف بوصلة رقص مع الفنانة إلهام شاهين على أنغام أغنية المطربة أمينة ” بشويش عليه ” وسط تصفيق من النجوم حضور الحفل.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20860 ] نشر منذ 47 دقيقة
ناقصها🌱بوسط راسها
وتنقلب طماطه😂😂😂😂😂😂😂