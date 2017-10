مبتعث يسجل براءتي اختراع في الكيمياء البترولية

عادل الحربي(صدى):

نجح المبتعث السعودي لمرحلة الدكتوراه في كيمياء البترول منصور بن شليويح الناشر العتيبي في تسجيل براءتي اختراع ضمن موضوع رسالته البحثية للحصول على درجة الدكتوراه بعنوان ” Direct Conversion of Benzene to phenol over Zeolite Catalysts using N2O “.

وأودعت براءة الاختراع الأولى في مكتب براءة الاختراع السعودي، والثانية في مكتب براءة الاختراع الأمريكي.

تجدر الإشارة إلى أن المبتعث منصور العتيبي مبتعث لدراسة مرحلة الدكتوراة في تخصص الكيمياء بكلية الرياضيات والعلوم الطبيعية بجامعة روستوك الألمانية، وقد أتم مناقشة رسالته بنجاح في شهر يوليو من العام الجاري.

كما كُرم الدكتور العتيبي في الملحقية الثقافية في ألمانيا واستلام شهادة التفوق العلمي من قِبل الملحق الثقافي الأستاذ سليمان الخضيري، ليضاف ضمن الإنجازات العلمية السعودية المتعددة التي يحققها المبتعثون في الخارج.