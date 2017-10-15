أول رد من ” الصحة ” على ضبط ” حداد ” يعمل ممرضا

نايف السالم(صدى):

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة مشعل الربيعان، أن ضبط عامل بمهنة ” حداد ” يعمل ممرضا بأحد المستوصفات الخاصة في المزاحمية، ليست المخالفة الأولى.

وأضاف أن وزارة الصحة اكتشفت عدة مخالفات سابقا منها ضبط الجهات الرقابية لممارس صحي بالمنطقة الشرقية يحمل هوية بمهنة ” نجار”.

وقال الربيعان أن الوزارة تكثف حملاتها الرقابية على منشآت القطاع الصحي لضبط أي مخالفات، خاصة فيما يتصل بعمل أشخاص في المجال الصحي بدون مؤهلات.

وأكد أنه سيتم اتخاذ إجراءات قاسية بحق الممرض الذي تم ضبطه مؤخراً بالمزاحمية.

وأبان أن المستوصف الذي يعمل به الممرض المخالف سيتحمل الجزء الأكبر من العقوبة، لأن ما قام به يعد تسترا وتشغيلا للآخرين في غير مهنهم، مؤكداً أنه لا تهاون إطلاقاً فيما يتصل بالعمل في مهن الطب والتمريض لكونها تتعامل مع أرواح بشر.

وكانت الأجهزة الأمنية ضبطت قبل 3 أيام وافدا عربيا بمهنة حداد يعمل في وظيفة ممرض بمستوصف خاص بمحافظة المزاحمية بالرياض، وقد تم كشفه بعد استدعاء الدوريات الأمنية للمستوصف على خلفية مشاجرة وقعت بين أحد المواطنين والوافد.