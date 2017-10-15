أول رد من ” الصحة ” على ضبط ” حداد ” يعمل ممرضا
كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة مشعل الربيعان، أن ضبط عامل بمهنة ” حداد ” يعمل ممرضا بأحد المستوصفات الخاصة في المزاحمية، ليست المخالفة الأولى.
وأضاف أن وزارة الصحة اكتشفت عدة مخالفات سابقا منها ضبط الجهات الرقابية لممارس صحي بالمنطقة الشرقية يحمل هوية بمهنة ” نجار”.
وقال الربيعان أن الوزارة تكثف حملاتها الرقابية على منشآت القطاع الصحي لضبط أي مخالفات، خاصة فيما يتصل بعمل أشخاص في المجال الصحي بدون مؤهلات.
وأكد أنه سيتم اتخاذ إجراءات قاسية بحق الممرض الذي تم ضبطه مؤخراً بالمزاحمية.
وأبان أن المستوصف الذي يعمل به الممرض المخالف سيتحمل الجزء الأكبر من العقوبة، لأن ما قام به يعد تسترا وتشغيلا للآخرين في غير مهنهم، مؤكداً أنه لا تهاون إطلاقاً فيما يتصل بالعمل في مهن الطب والتمريض لكونها تتعامل مع أرواح بشر.
وكانت الأجهزة الأمنية ضبطت قبل 3 أيام وافدا عربيا بمهنة حداد يعمل في وظيفة ممرض بمستوصف خاص بمحافظة المزاحمية بالرياض، وقد تم كشفه بعد استدعاء الدوريات الأمنية للمستوصف على خلفية مشاجرة وقعت بين أحد المواطنين والوافد.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20876 ] نشر منذ 3 ساعات
تبون الصدق
ضعنا مابين النجارين والحدادين والمكنيكي الي فجيزان
وماخفي أعظم
لو عندكم مندوبين يفترون ويسوون زيارات مفاجئة للمستشفيات والمستوصفات
مكان تجرأ احد وحط ممرض حداد ولا نجار
يلعب فخلق الله
لاتحملون المستوصفات الخطاء
الخطاء منكم أنتوا ياموظفين ومراقبين الصحة
لاتقعد تحط لي مستوصف او مشفى
كبش فداء تبررون فيه تكاسلكم وتقاعسكم
أنتم من يجب محاسبتكم بالأول
لأنه من المعروف إذا غاب القط لعب الفار
وش الي خلى أصحاب المستشفيات والمستوصفات يتجرأون
غير أنكم راقدين عنهم
ولا صارت مصيبة جيتو تركضون
لولا المشكله محد درى عن الممرض الحداد
وللحين جالس يشتغل فالمرضانين
الدوله ماقصرت
عطتكم سيارات تابعه لمراقبين الصحة
مكيفه وجديده
وعطتكم رواتب
خافو الله واكلو رواتبكم حلال🤔
Anwar Ali[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 2 ساعتين
لو فعلا كلامه صحيح …
ما كان اكتشفنوه بالصدفه بعد المشكلة اللي حصلت في الاستقبال
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 900 ] نشر منذ 2 ساعتين
فعلا وما خفي كان أعظم أتوقع وجود الاف من الوظائف فى المملكة لاشخاص لا يحملون المؤهلات المناسبة للوظائف التى يعملون بها وليس فى مجال التمريض فقط فى كل الوظائف تقريبا بالمملكة سوف تجد مزورين لمؤهلات وشهادات للعمل بالمملكة وفعلا الخطأ يقع على الجهه التى عينت الموظف التى لم تتحرى الدقة فى فحص المؤهلات
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1238 ] نشر منذ 1 ساعة
ونحن نذهب ضحية اخطاء طبية
بسبب كم سباك ونجار ولحام ونتم اقصى ما تستطيعون فعلة فرض عقوبة مالية واغلاق كم يوم
لماذا لا تحال هذة الملفات للنيابة العامة
وينظر لها من منطلق الاعتداء على النفس
مؤدب[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 1 ساعة
الحين يوم راح المستوصف يشتغل ممرض ماطلبوا منه شهادات وتخصص في مجاله … الدنيا انعكست الممرض والممرضه اللي حاصلين على شهادات ودراسه كم سنه عاطلين وجالسين ببيوتهم والمخالفين واللي شغالين على حسابهم يسرحوا ويمرحوا فالأرض فسادا .. فيه ثغرة وفجوة كبيرة عندنا ولا كان من المفروض من الاجنبي يحترم نظام البلد ويحترم مهنته اللي جاي عليها
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 874 ] نشر منذ 1 ساعة
يوووو بعض الأطباء
جزار برتبة بيطري
يعنى صرنا حقل تجارب
كجمغلو[ عدد التعليقات: 2417 ] نشر منذ 57 دقيقة
المفروض وزارة الكحه هي اللي تتحمل المسؤولية كاملة
حسبنا الله ونعم الوكيل
مواطن 1439[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 50 دقيقة
هي تخيل حداد مادري طب ولا شي يفتح فمك وبيسوي اسنانك كككككك
مواطن 1439[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 49 دقيقة
مادرس
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20876 ] نشر منذ 49 دقيقة
أخص أخص
صدقني زي ماقلت لك
لو أجيب دجاجه وأخليها تشخبط على لوح مثلك
جابت كلمات اطلق.من وجهك😂😂😂😂
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20876 ] نشر منذ 46 دقيقة
مسيكين راح ضحية يقول😭😭😭😭
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13499 ] نشر منذ 38 دقيقة
ههههههههههههههههههههههههههههههههههه
لا حول و لا قوة الا بالله
وين المسؤل الاداري الطبي عن المستشفى الخاص ؟
على فكره احيانا يكون العربي في بلاده خريج التمريض ولكن لم يجد عمل فيتعلم الحداده او النجاره ثم يجد تأشيره للسعوديه كحداد او نجار وعندما يصل يعرض شهاده على اي عياده خاصه فتقبل به وتوظفه ولكن المفروض يتم اختباره عن طريق وزارة الصحه .
العدناني[ عدد التعليقات: 1723 ] نشر منذ 22 دقيقة
نجار وحداد
ذي ورش ذي ماعاد هي مستوصفات