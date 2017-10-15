بالفيديو.. صاحب واقعة جمع زوجتين بالكوشة ” أنا زي الحاج متولي “

القاهرة(صدى):

صرح ” معتز هلال ” بطل حفل زواجه الثانى بحضور زوجته الأولى، في أول ظهور له خلال أحد البرامج التليفزيونية ، إن زوجته الأولى وافقت على إتمام الزواج وحضور حفل زفافه على زوجته الثانية، واصفا مشهد وجوده وسط زوجتيه الأولى والثانية بأنه كان جميلا.

وأكد معتز هلال ، أنني تقدمت لزوجتي الثانية بعد موافقة اهلها ورضاهم وبعد موافقة زوجتي الأولى ، لهذا كان واجب علىِ ان افع زوجتاي ان يتصاحبا ويتصادقا سوياً ، حتى نعيش حياة سعيدة .

وأستطرد قائلا، : أنا زى الحاج متولى وفواز الصياد وبموت في المسلسلات المصرية ومشهد الزواج كان حضاريا وعزة وكرامة للمرأة فعلا، وما حدث لا يوجد به أى إهانة للمرأة.