بالصور.. طفل صغير يعرض حياته للخطر بسبب الملاهي

متابعات(صدى):

عرض طفل صغير حياته للخطر ، عقب خروجه من سلاسل الأمان المجهزة لركوب لعبة ملاهي تدور بسرعة فائقة.

حيث ظهر طفل متهور في عدد من الصور تم تداولها عبر مواقع التواصل الأجتماعي وهو يخاطر بحياته بالوقوف على سرج يستخدم لتثبيت الركاب، ما أثار رعب المتفرجين وخافوا أن تتعرض حياة الطفل للخطر.

وقال أحد شهود العيان في ملاهي ” هال فاير ” : إنه وقف لمراقبة اللعبة، لكنه فوجئ بالصبي يتسلق سلسلة الأمان، حيث اعتقد الجميع أنه سيلقى حتفه بالسقوط على الأرض ، ولكنه نزل منها سليماً .