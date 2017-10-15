روسيا: صفقة صواريخ S-400 جاهزة للتوقيع مع المملكة
أكد فلاديمير كوزين، وهو أحد كبار أعوان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن عقد تزويد موسكو الرياض بصفقة صواريخ من طراز S-400 أضحى وشيكا جدا.
وأضاف كوزين، في تصريحات لوكالة إنترفاكس الروسية، أن الطرفين يجريان محادثات حالياً بشأن شروط العقد، وأنه سيوقع في أقرب وقت.
وتتكون أنظمة S-400 من أربعة صواريخ لكل منظومة، لكل منها مداه المختلف عن الصواريخ الثلاثة الأخرى. وهي مصممة لاعتراض الصواريخ والطائرات المغيرة. ويمكنه الرد على أي تهديدات على مدى يصل إلى 400 كيلو متر.
العالمي[ عدد التعليقات: 41 ] نشر منذ 2 ساعتين
تحيا المملكه العربيه السعوديه
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1236 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يحفظ ابو فهد
لابغى الشي يجيبة
مغرد[ عدد التعليقات: 880 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا بلادى واصلي والله يحميك يحميك اله العا لمين عا شت المملكه عاش ابو فهد عاش ولي العهد
مغرد[ عدد التعليقات: 880 ] نشر منذ 46 دقيقة
اعطونى واحد اطلع راس جبل اطويق وارسله على الخمينى