اعتدال: 7 موضوعات و5 قيم يجب أن ينتبه لهم المعلم لحماية الطلاب

علي القحطاني(صدى):

دعا المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف “اعتدال”، المعلمين إلى الاهتمام بمناقشة 7 موضوعات مع الطلاب تساعد على حمايتهم من التطرف، وتشجع على قبول الآخر، وتكرس مفاهيم تتعلق بالتسامح والاعتدال.

وأوضح المركز أن الموضوعات السبعة تشمل الفن والتاريخ والمواطنة وحرية الإنترنت والأديان والمعتقدات والتمييز الجنسي واللغات، مشيراً إلى أن تلك الموضوعات تساعد كثيراً على التصدي للفكر المتطرف.

ونصح اعتدال، المعلمين بدحض مزاعم التطرف وأفكاره من خلال نشر مجموعة من القيم؛ وهي التضامن واحترام التنوع وحقوق الإنسان وحقوق الآخرين وإشراك الشباب