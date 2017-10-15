العمل توضح 10 شروط لقبول المرأة الأجنبية في الضمان الاجتماعي
كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن إمكانية قبول المرأة الأجنبية المهجورة والمتزوجة من سعودي، في الضمان الاجتماعي حال توفرت 10 شروط.
وأوضحت الوزارة، أن الشروط العشرة تتضمن أن يكون الزواج قد تم بطريقة رسمية، وأن تكون الزوجة مقيمة بصفة دائمة بالمملكة، وأن تكون إقامتها سارية المفعول، إضافة إلى عدم وجود مصدر كافٍ لديها للعيش، مع ضرورة أن يكون العائل قد هجر أسرته في فترة 3 أشهر فأكثر، وفقا لصحيفة المدينة.
وأكدت أن الشروط تتضمن أيضاً ألا تكون المرأة على رأس العمل، وألا يتجاوز راتبها التقاعدي الحد المانع من الصرف، وعدم وجود سجلات أو رخص تجارية أو عمالة مهنية على كفالتها، وألا يتجاوز عدد العمالة غير المهنية لديها عن اثنين، وإجراء دراسة ميدانية للتأكد من تلك الشروط.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1236 ] نشر منذ 1 ساعة
مشاء الله الأجانب تصيغون لهم الشروط الميسرة
وعيال البلد جيب وهات واحضر
وما يمدية يستبشر شهرين إلا وقاطعينة علية
والأسباب كثر والحجج واهية
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20843 ] نشر منذ 1 ساعة
آقول يالايهمونك
أنتبه لايخمونك ف ال🚎
المتزوجه من سعودي ومولوده ف البلد
ونظامية
تستحق الأهتمام
وحن في بلد نحكم بشرع الله
وأنت قاعد تتدخل فيما لايخصك وتعترض ع قرارات ولاة الأمر
أمسك لساااانك قبل يوردك المهالك🤔
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 858 ] نشر منذ 55 دقيقة
اذا كان متزوجه غير سعودي
لا تمنح مساعدة الا بشرط
تقرير طبي ان زوجها عاجز عن العمل كلياً
ZAXIS[ عدد التعليقات: 103 ] نشر منذ 54 دقيقة
وينكم عن هذي ياوزارة العمل المرأه اللي في المدينه استقعدولها البلديه ارمله وتعيل 3 بنات ولا ارموها على البلديه وقولوا هذا مو شغلنا
ZAXIS[ عدد التعليقات: 103 ] نشر منذ 49 دقيقة
ياقرنين تراك وربي انك خراااااااط والله ماعندك ماعندك اصغر عيالي الرجاللا ماقال الا الصدق وانت ايش اللي حارق رزك مالك وماله دمك ثقيييييييييييييييييييييييييييييل
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20843 ] نشر منذ 36 دقيقة
أنت الحين يازكسس
عرفت معنى رفعك قب
وفتعليق ثاني منت داري وتتنشد وشو التمييز الجنسي
ههههههه ههههههه
رح شفني علمتك التمييز الجنسي وشنهو
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
عبدالرحمن القحطاني[ عدد التعليقات: 222 ] نشر منذ 28 دقيقة
انت يالقرني قاعد بس تنظر وتنتقد اللي يده في الماء مو مثل اللي يده في النار ،،
انا اراقب كتاباتك من فتره ترى فيه نساء وارامل ما عندهم شي ولا احد يعيلهم قل الحمد لله وترك عنك الخراط الفاضي …
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20843 ] نشر منذ 23 دقيقة
متأكد ياقحطاني إن عيونك سليمه مابها شي
أنا ماأنتقدت باالعكس
أنا مرحب بهذا القرار
لأن ع قولتك في نساء وأرامل ماعندهم شي
أفرك عيونك وأرجع أقرى التعليقات زين
وشف مين الي معترض
الحمد لله والشكر🤔
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20843 ] نشر منذ 19 دقيقة
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1236 ] نشر منذ 4 دقائق
والله لو تنهق سنة
ما دريت عنك او رديت على شاكلتك