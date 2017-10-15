العمل توضح 10 شروط لقبول المرأة الأجنبية في الضمان الاجتماعي

عادل الحربي(صدى):

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن إمكانية قبول المرأة الأجنبية المهجورة والمتزوجة من سعودي، في الضمان الاجتماعي حال توفرت 10 شروط.

وأوضحت الوزارة، أن الشروط العشرة تتضمن أن يكون الزواج قد تم بطريقة رسمية، وأن تكون الزوجة مقيمة بصفة دائمة بالمملكة، وأن تكون إقامتها سارية المفعول، إضافة إلى عدم وجود مصدر كافٍ لديها للعيش، مع ضرورة أن يكون العائل قد هجر أسرته في فترة 3 أشهر فأكثر، وفقا لصحيفة المدينة.

وأكدت أن الشروط تتضمن أيضاً ألا تكون المرأة على رأس العمل، وألا يتجاوز راتبها التقاعدي الحد المانع من الصرف، وعدم وجود سجلات أو رخص تجارية أو عمالة مهنية على كفالتها، وألا يتجاوز عدد العمالة غير المهنية لديها عن اثنين، وإجراء دراسة ميدانية للتأكد من تلك الشروط.