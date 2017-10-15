مواطنة تتهم قاض بسحب هويتها والتسبب في معاناتها
قدمت مواطنة بمدينة الرياض، شكوى بمحكمة الأحوال الشخصية بحي الياسمين، تتهم فيها قاضيا بسحب هويتها الوطنية العام الماضي ظلما، والتسبب في معاناتها حتى الآن جراء عدم امتلاكها هوية.
وأوضحت المواطنة أم نوف، أنها مطلقة منذ عام 1434 هـ، ولديها ولد واحد وحاولت الحصول على نفقة من والده لكنه لم يتجاوب، مضيفة أنها رفعت دعوى للمطالبة بالنفقة، وفي الجلسة ذكر القاضي أنها لا تستحق النفقة لأن وضعها مستقر، وفقا لصحيفة الوطن.
وأكدت أنها طلبت من القاضي أن يريها نصاً في الكتاب أو السنّة يفيد بأن ابن الموظفة لا يستحق نفقة، ليقوم بسحب هويتها، وعندما ذهبت لرئيس المحكمة لأخذ هويتها رفض العسكري الموجود إدخالها، وظلت تراجع المحكمة للسؤال عن الهوية طيلة الـ12 شهراً الماضية ولكن كان يتم طردها، مشيرة إلى أنها راجعت مكتب وزير العدل وأوصى بإعادة بطاقتها الوطنية لها، مبينة أنها تعيش بلا مصروف ومعاملاتها الحكومية والخاصة متعطلة لعدم امتلاكها هوية، مشيرة إلى أن القاضي اتهمها بأنها حاولت تصويره، لكنها كانت تريد تصوير الصك الذي رفض منحه إياها واستجابت لطلبه.
ومن جانبه، نفى مصدر مسؤول بوزارة العدل صحة ما ذكرته المواطنة، مؤكداً أنها تطاولت على القاضي ورفعت صوتها وأخلت بنظام الجلسة بمحاولة التصوير بهاتفها، لافتاً إلى أن بطاقتها لم تحتجز، وإنما تم تحويلها لشرطة الصحافة، وإيقاف المواطنة لمدة 24 ساعة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20843 ] نشر منذ 2 ساعتين
مو من حق إيآ كان
أن يأخذ هوية إي مواطن أو أي أوراق ثبوتية رسمية
ولا علشانك قاضي
مافي من يحكمك
أثبت إنها صورتك
عطنا المقطع كانك صادق
لو أنت صادق كان سحبت جوالها
مو هويتها الوطنية
لكن إن شاءالله إن الله ياخذ حقها وحق ولدها منك
حتى لو هي من الأثرياء
لازم على زوجها النفقه بنات الناس مو لعبه
تتزوج وتخلف وتطلق ع كيفك.
روحي يختي لوكيل الوزارة
ناصر العبدالوهاب
قابليه عند البوابه وهو داخل للوكالة
واعطيه معروضك
وتوجهي للبوابة الألكترونية قسم النساء
الي ف العليا
جمب ماك وقدمي شكوى وخذي رقمها
ويصير خير😡
Ww[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله العظيم بعض القضاه نفسيه مريض تحصله عنده مشكل براء ويجيك الساعه 10 قافله معه اخبر قاضي قال للعسكري اللي براء لتتدخل احد عليه ولا والله التوقيف حق الشرطه ادخله انا أقول لازم نسمع من الطرفين أفضل حل مقطع كذا في اليتيوب تشكل لجنه ويطلع حقك
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1236 ] نشر منذ 2 ساعتين
ام نواف
الحين المتحدث رفعك قب
عليك وعلى قسم شرطة الصحافة خذيلك اربع وعشرين ساعة وخذي هويتك وتيسري
وصورة الصك فية مليون باب تستطيعي تاخذي الصورة منها نظامآ
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20843 ] نشر منذ 1 ساعة
رفعك قب
أنا مدري بعض الهروج من وين تجي
دخيله على مجتمعنا
أول مره أسمع بها🤔
ام سكر[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبي الله ونعم الوكيل
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 858 ] نشر منذ 1 ساعة
هنا بيت القصيد وكثر الحكي
والثرثرة ما تنفع
مشيرة إلى أن القاضي اتهمها بأنها حاولت تصويره، لكنها كانت تريد تصوير الصك الذي رفض منحه إياها واستجابت لطلبه
ZAXIS[ عدد التعليقات: 103 ] نشر منذ 1 ساعة
راجعت مكتب وزير العدل (((وأوصى )))بإعادة بطاقتها الوطنية لها.
رفعك قب يعني انكرك ياقرنين
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20843 ] نشر منذ 1 ساعة
أم نواف
لاتروحين لاوكالة
روحي لديوان المظالم
أو لحقوق الأنسان
أو تقدمي بشكوى عبر البوابة الألكترونية
وإن شاء الله ترجع لك بطاقة هويتك
وأتوقع والله أعلم إن القاضي ضيعها
ومستحيل يمسكها عنده وهو يدري باالنظام أكثر من غيره.
سلطان[ عدد التعليقات: 92 ] نشر منذ 59 دقيقة
اجل ياقرني “دز” من اوائل الكلمات في معاجم اللغة العربية ..
كل منطقة لها ناسها ولها اهلها ولهجتها ,,,
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1592 ] نشر منذ 35 دقيقة
ام نوف
مالك ومال التعب
روحي للاحوال واطلبي بدل فاقد هويه وافيدي بانها فقدت منك
وهم يلغون الاوله ويعطونك بدل فاقد -وانت على حق ماتدرين وين هي ضاعت في المحكمه ولا وين مادام القاضي يقول مادري عنها -والقاضي لن يستطيع اخراجها بعد كذا –
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20843 ] نشر منذ 34 دقيقة
ههههههه هههههههه
دز الموتر يبو
هذي معرووووفه
🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20843 ] نشر منذ 26 دقيقة
معد يمديها ياالسحاب
الأحوال المدنية تصدر لك بطاقه بدل فاقد في حال فقدت بطاقتك او ضاعت منك
او تجديد الخ…
أما بطاقه مرهونه أو ماسكها حد
هذي لها اماكن ثانية
تروح تشتكي فيها.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 2403 ] نشر منذ 25 دقيقة
حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يستغل سلطته لايذاء الناس
ام امل[ عدد التعليقات: 476 ] نشر منذ 19 دقيقة
وقاحه بعض النساء تبين من كلامها وضعها مريب وحاولت تصوره وكشفها ولما كشفها قالت بصور الصك على قولتهم شين وقوي عين
مغرد[ عدد التعليقات: 872 ] نشر منذ 10 دقائق
اذا مشكلته مع القا ضى من تقا ضى مالك الا رب القاضى اخر اليل فى السحر دعوه مستجابه اذا كما ذكرتى ولكن ليس من حق اى شخص يسحب الهويه