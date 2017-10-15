فيديو| السند: يجوز للمرأة ” الزانية ” إخفاء فاحشتها عمن تقدم لخطبتها في حالة واحدة

نايف السالم(صدى):

أفتى الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبدالرحمن السند، بجواز إخفاء المرأة ما وقعت فيه من معاصٍ وذنوب بما فيها فاحشة ” الزنا ” في حال توبتها، عن الشخص الذي يتقدم لخطبتها والزواج منها.

وأكد السند، ردا على سؤال ورد إلى برنامج ” يستفتونك ” الذي يعرض على قناة ” الرسالة “، كان نصه: ” المرأة التي وقعت في فاحشة الزنا، ومن ثم تابت وتقدم إليها رجل لخطبتها، فهل تخبره بوقوعها في الزنا أم لا؟ ” ، أنها غير ملزمة بإفشاء سرها طالما تابت عن فعلتها.

وقال السند: ” ما دام أنها تابت وأنابت إلى ربها ورجعت إلى خالقها جل وعلا وندمت على ما فعلت، فإنه لا يلزمها أن تخبر بما فعلت من معاصٍ أو ذنوب أو أحداث وقعت منها “.