فيديو| السند: يجوز للمرأة ” الزانية ” إخفاء فاحشتها عمن تقدم لخطبتها في حالة واحدة
أفتى الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبدالرحمن السند، بجواز إخفاء المرأة ما وقعت فيه من معاصٍ وذنوب بما فيها فاحشة ” الزنا ” في حال توبتها، عن الشخص الذي يتقدم لخطبتها والزواج منها.
وأكد السند، ردا على سؤال ورد إلى برنامج ” يستفتونك ” الذي يعرض على قناة ” الرسالة “، كان نصه: ” المرأة التي وقعت في فاحشة الزنا، ومن ثم تابت وتقدم إليها رجل لخطبتها، فهل تخبره بوقوعها في الزنا أم لا؟ ” ، أنها غير ملزمة بإفشاء سرها طالما تابت عن فعلتها.
وقال السند: ” ما دام أنها تابت وأنابت إلى ربها ورجعت إلى خالقها جل وعلا وندمت على ما فعلت، فإنه لا يلزمها أن تخبر بما فعلت من معاصٍ أو ذنوب أو أحداث وقعت منها “.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20843 ] نشر منذ 2 ساعتين
باالله يشيخ
في وحده تعلم بمثل هالأمور🤔
والله لو ماعندها عقل بالأصل.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20843 ] نشر منذ 2 ساعتين
بعدين مثل هالأمور ماتمشي ع الزوج
إن كانت الفتاة أرتكبت فاحشةالزنا مواقعه
فأكيد أبعرف من غير ماتقول لي هي
الا كان قصدك
شي ثاني فمدري🤔
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1236 ] نشر منذ 2 ساعتين
بيض الله وجهك ياشيخ
ومعنى الحديث الشريف
ان التائب من الذنب كمن لا ذنب لة
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20843 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب يشيخ عبدالرحمن
عندي سؤال
الي ينكر أصله ويتنكر لهله وجماعته
وينتسب لناس مهو منهم
هذا وش نقول عنه🤔
العوفي[ عدد التعليقات: 240 ] نشر منذ 1 ساعة
ياشيخ هذا الفتوي ماله داعي من البهمية التي تتعلم في ماضيها من تاب تاب الله عليه ولوكل وحدة عملت مأحد قبل بها وكذلك الرجل لو يخبر أن سبق ان فعل الزناء ماحد يقبل به
بعض الفتواى حتى الوكنت صحيحه السكوت عنها افضل الإلشخص ستفتى هو بوحده
مونس الفريج[ عدد التعليقات: 56 ] نشر منذ 1 ساعة
احترنا معاكم هل نسمع لك ام نسمع لكتاب الله الذي قال (الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ )
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 858 ] نشر منذ 1 ساعة
حسب علمي المتواضع
ان هنالك مرسوم ملكي ينص اقتصار الفتوى
ع هيئة كبار العلماء فقط
او من يسند له صفة مفتي من قبل الجهات المختصة فقط
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1592 ] نشر منذ 1 ساعة
من الكتاب ( الا من تاب وآمن وعمل صالحا فؤليك يبدل الله سيأتهم حسنات)-ومن السنه ومن ستر مسلما ستره الله –اذا كان سترك للاخرين مطلوب فكيف نفسك-كلام سليم –
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3037 ] نشر منذ 55 دقيقة
الله يصلح الحال والاحوال
الله يبعدنا ويبعد ابناءنا وبناتنا عن الفواحش
سمحان[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 16 دقيقة
اللهك سمعنا خير
ام امل[ عدد التعليقات: 476 ] نشر منذ 15 دقيقة
الله يلعنك يالوسخ قول امين تشجع على الرذيله يعني أزني عادي حسبي الله عليك ايش الي يصير بالبلد جاتنا عين 😂😂😂😂