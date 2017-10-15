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فيديو| السند: يجوز للمرأة ” الزانية ” إخفاء فاحشتها عمن تقدم لخطبتها في حالة واحدة

فيديو| السند: يجوز للمرأة ” الزانية ” إخفاء فاحشتها عمن تقدم لخطبتها في حالة واحدة
نايف السالم(صدى):

أفتى الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبدالرحمن السند، بجواز إخفاء المرأة ما وقعت فيه من معاصٍ وذنوب بما فيها فاحشة ” الزنا ” في حال توبتها، عن الشخص الذي يتقدم لخطبتها والزواج منها.
وأكد السند، ردا على سؤال ورد إلى برنامج ” يستفتونك ” الذي يعرض على قناة ” الرسالة “، كان نصه: ” المرأة التي وقعت في فاحشة الزنا، ومن ثم تابت وتقدم إليها رجل لخطبتها، فهل تخبره بوقوعها في الزنا أم لا؟ ” ، أنها غير ملزمة بإفشاء سرها طالما تابت عن فعلتها.
وقال السند: ” ما دام أنها تابت وأنابت إلى ربها ورجعت إلى خالقها جل وعلا وندمت على ما فعلت، فإنه لا يلزمها أن تخبر بما فعلت من معاصٍ أو ذنوب أو أحداث وقعت منها “.

 


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11 تعليق

[ عدد التعليقات: 20843 ] نشر منذ 2 ساعتين

بعدين مثل هالأمور ماتمشي ع الزوج
إن كانت الفتاة أرتكبت فاحشةالزنا مواقعه
فأكيد أبعرف من غير ماتقول لي هي
الا كان قصدك
شي ثاني فمدري🤔

[ عدد التعليقات: 1236 ] نشر منذ 2 ساعتين

بيض الله وجهك ياشيخ
ومعنى الحديث الشريف
ان التائب من الذنب كمن لا ذنب لة

[ عدد التعليقات: 240 ] نشر منذ 1 ساعة

ياشيخ هذا الفتوي ماله داعي من البهمية التي تتعلم في ماضيها من تاب تاب الله عليه ولوكل وحدة عملت مأحد قبل بها وكذلك الرجل لو يخبر أن سبق ان فعل الزناء ماحد يقبل به
بعض الفتواى حتى الوكنت صحيحه السكوت عنها افضل الإلشخص ستفتى هو بوحده

[ عدد التعليقات: 56 ] نشر منذ 1 ساعة

احترنا معاكم هل نسمع لك ام نسمع لكتاب الله الذي قال (الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ )

[ عدد التعليقات: 858 ] نشر منذ 1 ساعة

حسب علمي المتواضع
ان هنالك مرسوم ملكي ينص اقتصار الفتوى
ع هيئة كبار العلماء فقط
او من يسند له صفة مفتي من قبل الجهات المختصة فقط

[ عدد التعليقات: 1592 ] نشر منذ 1 ساعة

من الكتاب ( الا من تاب وآمن وعمل صالحا فؤليك يبدل الله سيأتهم حسنات)-ومن السنه ومن ستر مسلما ستره الله –اذا كان سترك للاخرين مطلوب فكيف نفسك-كلام سليم –

[ عدد التعليقات: 3037 ] نشر منذ 55 دقيقة

الله يصلح الحال والاحوال
الله يبعدنا ويبعد ابناءنا وبناتنا عن الفواحش

[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 16 دقيقة

اللهك سمعنا خير

[ عدد التعليقات: 476 ] نشر منذ 15 دقيقة

الله يلعنك يالوسخ قول امين تشجع على الرذيله يعني أزني عادي حسبي الله عليك ايش الي يصير بالبلد جاتنا عين 😂😂😂😂

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