صحة بيشة: تقدمنا بشكوى للقبض على مصور فيديو حرق مواطن

محمد بن طحيطح(صدى):

أكدت مديرية الشؤون الصحية في محافظة بيشة, تقديم شكوى للجهات الأمنية للقبض على مصور مقطع الفيديو الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر خلاله مواطناً تعرض للاعتداء من قبل زوجته التي سكبت عليه زيتاً مغلياً.

وأوضح المتحدث باسم مديرية الشؤون الصحية في محافظة بيشة عبدالله الغامدي، أنه تم تقديم الشكوى للجهات الأمنية للقبض على مصور المقطع لانتهاكه خصوصية المواطن والتصوير داخل مستشفى تثليث العام.

وأضاف الغامدي أن المواطن الذي ظهر في مقطع الفيديو تعرض للاعتداء من قبل زوجته التي سكبت زيتاً مغلياً على أجزاء من جسده جراء خلافات عائلية، مشيرا إلى أن المصاب حضر إلى مستشفى تثليث العام، الخميس الماضي، وقد تم التعامل مع الحالة الطارئة حسب البروتوكول الطبي المتبع، إذ حول إلى مستشفى الملك عبدالله بمحافظة بيشة لتلقي العلاج اللازم.