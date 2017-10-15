صحة بيشة: تقدمنا بشكوى للقبض على مصور فيديو حرق مواطن
أكدت مديرية الشؤون الصحية في محافظة بيشة, تقديم شكوى للجهات الأمنية للقبض على مصور مقطع الفيديو الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر خلاله مواطناً تعرض للاعتداء من قبل زوجته التي سكبت عليه زيتاً مغلياً.
وأوضح المتحدث باسم مديرية الشؤون الصحية في محافظة بيشة عبدالله الغامدي، أنه تم تقديم الشكوى للجهات الأمنية للقبض على مصور المقطع لانتهاكه خصوصية المواطن والتصوير داخل مستشفى تثليث العام.
وأضاف الغامدي أن المواطن الذي ظهر في مقطع الفيديو تعرض للاعتداء من قبل زوجته التي سكبت زيتاً مغلياً على أجزاء من جسده جراء خلافات عائلية، مشيرا إلى أن المصاب حضر إلى مستشفى تثليث العام، الخميس الماضي، وقد تم التعامل مع الحالة الطارئة حسب البروتوكول الطبي المتبع، إذ حول إلى مستشفى الملك عبدالله بمحافظة بيشة لتلقي العلاج اللازم.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20824 ] نشر منذ 3 ساعات
سبحان الله بعض الناس أقششششششر
يدور للمشاكل حتى في النود يتمشكل معها
يخي وش لك وللتصوير
وش تبي بوجع الراس
رجال محروق وف المستشفى
تشرشح به قدام الله وخلقه
لييييييش😡
هاالحين يجرووووووونك الرجاجيل
ويطلعون التصوير هذه من رااااسك🤔
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 5354 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب راح يشوف إللي ماشافته عينه أبَد .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13493 ] نشر منذ 2 ساعتين
اتصور ان التصوير تم بالاتفاق مع المصاب لان المصاب لم يعترض على تصويره وخصوصا انه يرى المصور واعتقد انه من اقرباءه .
الغريب في الموضوع ان الحروق طالت جميع اعضاءه من الخلف مثل اليدين والضهر كامل تقريبا احترق كله . لذا اتصور ان الزوج كان مخدر تماما من قبل الزوجه لانها نايه على حرقه