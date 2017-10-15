مواطن يقتل والدته في جريمة تهز رفحاء
لقت سيدة في مدينة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، مصرعها مساء السبت، أثر تعرضها لأربع طعنات نافذة في القلب والصدر من أحد أبنائها، وفشلت معها محاولات قسم الطوارئ بمستشفى رفحاء المركزي لإنقاذها.
وتفيد المعلومات الأولية إلى السيدة تعرضت لأربع طعنات نافذة في القلب والصدر، كما تشير المعلومات إلى أن ابنها ربما يكون مصاباً بمرض نفسي.
ومن المتوقع أن يصدر عن الجهات الأمنية المختصة في شرطة منطقة الحدود الشمالية بيان رسمي حول الحادث يوضح تفاصيله وملابساته.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20817 ] نشر منذ 3 ساعات
لاحول ولاقوة الا باالله🤔
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35704 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1223 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة الا بالله
الله يرحمها برحمتة ويصبر ذويها على هول الفاجعة
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 901 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمها
ياناس ويش نكتب ضاعت العبارات لاحول ولا قوة الا بالله
الله يصبر اهلها على المصيبه
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5231 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولاقوه الا بالله الله يرحمها😢ويش صاير بها الناس
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15019 ] نشر منذ 1 ساعة
الله أعلم انو آخر الزمان يا جوجو 😭
الله يرحمنا برحمته
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5231 ] نشر منذ 45 دقيقة
اللهم آمين❤
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 5343 ] نشر منذ 44 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله . عساه في نار جهنم مُخَلداً فيها حسبي الله علاه .