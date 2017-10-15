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  • نشر : منذ 3 ساعات
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  • حوادث

مواطن يقتل والدته في جريمة تهز رفحاء

مواطن يقتل والدته في جريمة تهز رفحاء
خالد الضبيبي(صدى):

لقت سيدة في مدينة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، مصرعها مساء السبت، أثر تعرضها لأربع طعنات نافذة في القلب والصدر من أحد أبنائها، وفشلت معها محاولات قسم الطوارئ بمستشفى رفحاء المركزي لإنقاذها.

وتفيد المعلومات الأولية إلى السيدة تعرضت لأربع طعنات نافذة في القلب والصدر، كما تشير المعلومات إلى أن ابنها ربما يكون مصاباً بمرض نفسي.

ومن المتوقع أن يصدر عن الجهات الأمنية المختصة في شرطة منطقة الحدود الشمالية بيان رسمي حول الحادث يوضح تفاصيله وملابساته.


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8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 35704 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

[ عدد التعليقات: 1223 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا حول ولا قوة الا بالله
الله يرحمها برحمتة ويصبر ذويها على هول الفاجعة

[ عدد التعليقات: 901 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يرحمها
ياناس ويش نكتب ضاعت العبارات لاحول ولا قوة الا بالله
الله يصبر اهلها على المصيبه

[ عدد التعليقات: 5231 ] نشر منذ 1 ساعة

لا حول ولاقوه الا بالله الله يرحمها😢ويش صاير بها الناس

[ عدد التعليقات: 15019 ] نشر منذ 1 ساعة

الله أعلم انو آخر الزمان يا جوجو 😭
الله يرحمنا برحمته

[ عدد التعليقات: 5343 ] نشر منذ 44 دقيقة

لا حول ولا قوة الا بالله . عساه في نار جهنم مُخَلداً فيها حسبي الله علاه .

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