مواطن يقتل والدته في جريمة تهز رفحاء

خالد الضبيبي(صدى):

لقت سيدة في مدينة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، مصرعها مساء السبت، أثر تعرضها لأربع طعنات نافذة في القلب والصدر من أحد أبنائها، وفشلت معها محاولات قسم الطوارئ بمستشفى رفحاء المركزي لإنقاذها.

وتفيد المعلومات الأولية إلى السيدة تعرضت لأربع طعنات نافذة في القلب والصدر، كما تشير المعلومات إلى أن ابنها ربما يكون مصاباً بمرض نفسي.

ومن المتوقع أن يصدر عن الجهات الأمنية المختصة في شرطة منطقة الحدود الشمالية بيان رسمي حول الحادث يوضح تفاصيله وملابساته.