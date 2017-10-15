عمر السومة يسجل الهدف الـ100 مع الأهلي

ماجد محمد(صدى):

أحرز مهاجم النادي الأهلي، اللاعب السوري عمر السومة، الهدف رقم 100 في المسابقات المحلية، بعدما أحرز هدفين اليوم في مرمى الشباب ضمن مباريات الجولة السادسة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ونشر النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” تغريدة جاء فيها : عمر السومة يرفع رصيده التهديفي في المسابقات المحلية إلى 100 هدف بعد هدفه الأول في مرمى الشباب.