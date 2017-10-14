الفيصلي يتخطى الفيحاء بهدفين مقابل هدف

نواف السالم(صدى):

فازالفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، على ضيفه الفيحاء بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة السادسة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت بملعب مدينة الملك سلمان بالمجمعة.

وسجل للفيصلي اللاعب خالم هيلاند في الدقيقة 41 و محمد أبو سبعان في الدقيقة 59، فيما أحرز هدف الفيحاء اللاعب وروني فيرنانديز في الدقيقة 90.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الفيصلي الى 13 نقطة محتلاً المركز الثالث، فيما ظل الفيحاء على نفس الرصيد السابق بـ5 نقاط في المركز الحادي عشر.