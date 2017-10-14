المملكة تجمد تأشيرات الخروج النهائي للمرافقين مؤقتا

نايف السالم(صدى):

قررت المديرية العامة للجوازات تجميد الإجراء الإلكتروني لتنفيذ تأشيرات الخروج النهائي لعدد من عوائل المقيمين المرافقين والتابعين، بصفة مؤقتة، عندما يسعى المقيم لعملها عبر حسابه في منصة ” أبشر ” .

وأوضحت الجوازات عبر حسابها في موقع ” تويتر ” ، أن السبب في التجميد المؤقت لتنفيذ الإجراء، هو وجود استحقاق مالي عن المرافقين يجب تسديده أولا، حيث يعتقد عدد واسع من المقيمين أنه يمكن تنفيذ الخروج النهائي ومن ثم التسديد لاحقا، مؤكدة ضروة التسديد لإيقاف التجميد المؤقت لتنفيذ الإجراء.