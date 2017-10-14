بالفيديو.. استدعاء مشجعين أشار بحركة غير أخلاقية خلال مباراة الاتحاد وأحد
استدعت الجهات المختصة اليوم السبت، مشجعين ظهرا في مقطع فيديو خلال مباراة الاتحاد وأحد، وهما يقومان بحركة غير أخلاقية، حيث أشارا بإصبعيهما عقب إحراز نادي الاتحاد الهدف الثاني في المباراة.
واعتذر أحدها عما بدر منه، ؤكدا في مقطع فيديو أنه في طريقه إلى قسم الشرطة، استجابة للاستدعاء، كما تم التواصل مع والد المشجع الآخر لإحضاره للقسم.
الصارم[ عدد التعليقات: 298 ] نشر منذ 3 ساعات
المفروض كف ويكسر النظاره علي وجه ويخلو سبيله
وأهم شي يتصوير الكف عشان يكون عبره لمن لايعتبر
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20817 ] نشر منذ 3 ساعات
مفروض تعتذر بطريقة أخرى تصور نفسك وأنت تحط أصبعك
وتشمها
ياقليل التربية😡
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 108 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا جيل فاس بك وتوتر وسرغم وسناب شت
جيل مدحدر مبسبس ماغير يايبا ابي دراهم ويايما النت مقطوع
والله لو ارجع العسكرية ماغير انتف شنبك الي تقول فرامل سيارة في زحمة طريق الملك فهد بملقط شعر
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 5343 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههه.😂😅. يا حِبي لك ولكلامِك يا عزيزي يا شايب بروحه .
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عسى ربي يخليك ويطول عمرك والله يجمعك مَع أم عيالك ألمرحومه بالجنه .😊.
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قـــــــول آمــــــــين يارب ألــــعالمـــــــين .
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أدري مَـــــــنت قــايــل آمــــــــين .😊.
عبدالله[ عدد التعليقات: 512 ] نشر منذ 1 ساعة
ليس من حقهم استدعاءه. ترى الناس لها مشاعر وتغضب وتتنرفز في المباريات. وهي لحظة غضب تحصل كل المباريات.
الواقع[ عدد التعليقات: 5357 ] نشر منذ 48 دقيقة
جيل غبي فعلا لا تربية ولا اخلاق ولا يحترم الكبير ولا الصغير ولايعرف معنى هيبة الشرطة الا اذا وقع في شر أعماله يبداء في الاعتذار الكاذب وسرعان ما يعود الى ممارسات اكثر قلة أدب ووقاحة
روميو[ عدد التعليقات: 675 ] نشر منذ 45 دقيقة
ابي أدفق فوق وجهه وفي فمه