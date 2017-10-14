بالفيديو.. استدعاء مشجعين أشار بحركة غير أخلاقية خلال مباراة الاتحاد وأحد

نواف السالم(صدى):

استدعت الجهات المختصة اليوم السبت، مشجعين ظهرا في مقطع فيديو خلال مباراة الاتحاد وأحد، وهما يقومان بحركة غير أخلاقية، حيث أشارا بإصبعيهما عقب إحراز نادي الاتحاد الهدف الثاني في المباراة.

واعتذر أحدها عما بدر منه، ؤكدا في مقطع فيديو أنه في طريقه إلى قسم الشرطة، استجابة للاستدعاء، كما تم التواصل مع والد المشجع الآخر لإحضاره للقسم.