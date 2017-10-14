مجلة إباحية ترصد مكأفاة 10 ملايين دولار لقاء معلومات تعزل ترامب

واشنطن(صدى):

نشر لاري فلينت، مؤسس مجلة ” هاسلر ” ، أشهر المجلات الإباحية في العالم، إعلان في الصحف اليوم السبت، أعرب فيه عن استعداده لدفع 10 ملايين دولار أمريكي لقاء معلومات من شأنها الإطاحة برئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب.

وظهر الإعلان في صحيفة ” واشنطن بوست ” مع شرح مفصل من فلينت عن ضرورة الإطاحة بالرئيس ” غير الشرعي الذي وصل إلى البيت الأبيض بفضل مراوغات الهيئة الانتخابية ” .

وبحسب تقرير موقع ” ذا هيل ” ، يستفيض فلينت بالإعلان في الأسباب الموجبة للإطاحة بترامب، من بينها قيام الأخير بطرد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي، وانسحاب واشنطن من اتفاق باريس المناخي.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقدم فلينت على نشر إعلان من هذا القبيل، ففي عام 2016، أعلن فلينت مكافأة تبلغ مليون دولار ” لأي دليل بصري أو سمعي يدين ترامب بأي نشاط غير شرعي، أو سلوك مهين جنسياً أو مهنياً ” .