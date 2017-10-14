مجلة إباحية ترصد مكأفاة 10 ملايين دولار لقاء معلومات تعزل ترامب
نشر لاري فلينت، مؤسس مجلة ” هاسلر ” ، أشهر المجلات الإباحية في العالم، إعلان في الصحف اليوم السبت، أعرب فيه عن استعداده لدفع 10 ملايين دولار أمريكي لقاء معلومات من شأنها الإطاحة برئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب.
وظهر الإعلان في صحيفة ” واشنطن بوست ” مع شرح مفصل من فلينت عن ضرورة الإطاحة بالرئيس ” غير الشرعي الذي وصل إلى البيت الأبيض بفضل مراوغات الهيئة الانتخابية ” .
وبحسب تقرير موقع ” ذا هيل ” ، يستفيض فلينت بالإعلان في الأسباب الموجبة للإطاحة بترامب، من بينها قيام الأخير بطرد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي، وانسحاب واشنطن من اتفاق باريس المناخي.
وهذه ليست المرة الأولى التي يقدم فلينت على نشر إعلان من هذا القبيل، ففي عام 2016، أعلن فلينت مكافأة تبلغ مليون دولار ” لأي دليل بصري أو سمعي يدين ترامب بأي نشاط غير شرعي، أو سلوك مهين جنسياً أو مهنياً ” .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35704 ] نشر منذ 4 ساعات
الأصهب مجود حاله .. مالكم فيه قدره ,,
الرسام[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 4 ساعات
واضح انه ماراح يكمل عامين الا وهم عازلينه يوم طالع مخمور ويوم متحرش بوحدة .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20817 ] نشر منذ 3 ساعات
آنا قايل لكم من قبل مايفوز باالرئاسة
أنه بيفوز بس مبيطول
لأن من غصبته الرجاجيل يصلي
صلى🤗
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20817 ] نشر منذ 3 ساعات
ههههههه هههههههه
قبل شوي لوبيلا عازفة النشيد الوطني
مرسله لي مقطع
الوحش الأخضر طير ترامب بب👊😵
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 5343 ] نشر منذ 3 ساعات
يخوي ســــــعد سلم لي على لـوبـيـلا تراني والله حبيتها من كلامك عنها .😍.
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قِـل لـها راعــي ألططسِن يسلم عـلاك يا لـوبـيـلا ألجمــيله .
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تَكفــى يخوي ســــــعد لاتَنسى سَــلِم عـلاها .وأكون لك شاكِر .😊😘.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20817 ] نشر منذ 1 ساعة
أبشر ابنسخ لها تعليقك كامل مع الترجمة🤗🤗