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عبد الله آل ثاني: شرف لي تجميد حساباتى البنكية في قطر

عبد الله آل ثاني: شرف لي تجميد حساباتى البنكية في قطر
طلال الناصر(صدى):

قال الشيخ عبد الله آل ثاني، حفيد مؤسس، إن قطر جمدت جميع حساباته البنكية.

وكتب في تغريدات نشرها على حسابه الرسمي: ” شرفني النظام القطري بتجميد حساباتي البنكية، وأشكرهم على هذا الوسام وأتشرف بتقديمه للوطن ومن أجله ” .

وأضاف: ” أتمنى من قطر أن تطرد صيادي الفرص وأصدقاء المصالح وأن تعود إلى حضنها الخليجي وأهلها الغيورين عليها فلن ينفعها أحد سواهم ” .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 35700 ] نشر منذ 3 ساعات

كفو ياشيخ عبد الله ,, انت اسمى من الطراطير الألعوبه في يد الأجانب اصحاب المصالح ,,

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