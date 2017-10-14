عبد الله آل ثاني: شرف لي تجميد حساباتى البنكية في قطر
قال الشيخ عبد الله آل ثاني، حفيد مؤسس، إن قطر جمدت جميع حساباته البنكية.
وكتب في تغريدات نشرها على حسابه الرسمي: ” شرفني النظام القطري بتجميد حساباتي البنكية، وأشكرهم على هذا الوسام وأتشرف بتقديمه للوطن ومن أجله ” .
وأضاف: ” أتمنى من قطر أن تطرد صيادي الفرص وأصدقاء المصالح وأن تعود إلى حضنها الخليجي وأهلها الغيورين عليها فلن ينفعها أحد سواهم ” .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35700 ] نشر منذ 3 ساعات
كفو ياشيخ عبد الله ,, انت اسمى من الطراطير الألعوبه في يد الأجانب اصحاب المصالح ,,
ابوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 507 ] نشر منذ 40 دقيقة
لاقي من يعوضك ٠