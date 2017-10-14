عبد الله آل ثاني: شرف لي تجميد حساباتى البنكية في قطر

طلال الناصر(صدى):

قال الشيخ عبد الله آل ثاني، حفيد مؤسس، إن قطر جمدت جميع حساباته البنكية.

وكتب في تغريدات نشرها على حسابه الرسمي: ” شرفني النظام القطري بتجميد حساباتي البنكية، وأشكرهم على هذا الوسام وأتشرف بتقديمه للوطن ومن أجله ” .

وأضاف: ” أتمنى من قطر أن تطرد صيادي الفرص وأصدقاء المصالح وأن تعود إلى حضنها الخليجي وأهلها الغيورين عليها فلن ينفعها أحد سواهم ” .

