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رئيس الاتحاد السابق يعتزل الوسط الرياضي

رئيس الاتحاد السابق يعتزل الوسط الرياضي
ماجد محمد(صدى):

قرر رئيس نادي الاتحاد السابق، أنمار الحائلي، اعتزال الوسط الرياضي تمامًا، في أعقاب رحيله عن رئاسة النادي بداعي وجود شبهة تزوير إبان فترة توليه المهمة.

‏وقال الحائلي عبر حسابه الشخصي في ” سناب شات ” ، إنه دفع خلال 3 شهور من رئاسته مبلغ 50 مليون ريال، مؤكدًا أنه لن يطالب النادي بها.

وكانت الهيئة العامة للرياضة أصدرت قرارًا بإعفاء الحائلي من منصبه على أن يتم إسناد إدارة العميد لحمد الصنيع، مدير الكرة السابق.

وكانت الهيئة العامة للرياضة كلفت أنمار الحائلي برئاسة اتحاد جدة في يونيو الماضي، وتحديدًا بعد انتهاء تكليف حاتم باعشن بنهاية منافسات الموسم الماضي.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 336 ] نشر منذ 2 ساعتين

اصبحت الكرة تجارة اكثر من ماهى رياضة ويا استاذ إنمار ابرك لك الاعتزال عن الكرة تماماً لانها حرق اعصاب على الفاضى تفرغ للتقرب الى الله ابرك لك واحسن مماجمعوا

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 33 دقيقة

لك خيره عن هذا الوسط المشحون بعمى الألوان ، وياليت يااستاذ أنمار صرفت ال50 مليون في مساعدة المحتاجين ومكافات حفظة القرآن الكريم لتكون لك بميزان حسناتك فالآخرة خير وابقى والدنيا زائلة بكل مافيها

[ عدد التعليقات: 900 ] نشر منذ 27 دقيقة

يالله كيف يصرف الواحد ٥٠ مليون وعلى ايه كوره شي يحزن ياااااااارب سترك

[ عدد التعليقات: 233 ] نشر منذ 17 دقيقة

يااستاذ انمار ابرك لك الابتعاد غير خساره فلوس وجهد لاتكره حال يكون ابرك حال

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