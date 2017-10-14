ضبط المعتدين على مواطن بالضرب في الأحساء
تمكنت شرطة محافظة الأحساء، من تحديد هوية الجناة الذين اعتدوا على مواطن بالضرب بطريق خريص – الأحساء، بعد تداول فيديو أظهر مجموعة من الأشخاص أغلقوا الطريق وقاموا بتعطيل سير المركبات لعبور إبلهم من جنوب الطريق إلى شماله واعتدوا على المواطن.
وبينت شرطة الأحساء أنهم ثلاثة مواطنين أب وأخيه وابنه في العقد الثالث والخامس من العمر وتم إحضارهم واستكمال الاجراءات اللازمة تمهيدا لاحالتهم لفرع النيابة العامة بالمحافظة لتطبيق النظام بحقهم.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20817 ] نشر منذ 7 ساعات
ابو دقن لاتفكونه
هذا هو سبب المشكلة
قلنا مطوع وبيصلح طلع
مشكلجي😡😡😡
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13486 ] نشر منذ 7 ساعات
يستاهلون ما جاهم
القانون لازم ياخذ مجراه ويعطى كل صاحب حق حقه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم[ عدد التعليقات: 20817 ] نشر منذ 7 ساعات
مدري وين ابو… ميجي يعلق هنا🤗🤗🤗
ابوسيكل[ عدد التعليقات: 594 ] نشر منذ 6 ساعات
خلوا الهياط ينفعكم
علي[ عدد التعليقات: 191 ] نشر منذ 5 ساعات
هاذي عادتهم يستخدمون الطرق لابلهم بطرق الصحراويه تحصل ابل ماسكه الطريقه مثل السيارات وتحصل صاحبها يمنع السيارات عن المرور وكائن الطريق عبد لابله ويتسببون في حوادث تخلف بقايا الحفات
راعي البيضاء[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 4 ساعات
ياسبحان الله
مسرع ماغيرتو رايكم القرني وبوعمار
اكبر كذبين عرفهم التاريخ امس تقولون صاحب لابل على حق وليوم العكس
نصبيييين
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20817 ] نشر منذ 1 ساعة
المشكلة لاردينا عليك يبو🥚
حذفو ردودنا
مين الي غير راية
اقول روح فقس هنااااك😂😂😂😂
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20817 ] نشر منذ 1 ساعة
حن نقول صاحب السيارة غلطان يوم اعتدى على صاحب النياق
وابوعمار يقول الي اعتدى على صاحب النياق حلو انه تأدب
والحكومة القت القبض على المعتدين على صاحب النياق
وين غيرنا رأينا يبو
شكل توك صاحي ومابعد غسلت وجهك وفركت عيونك زين
ولا أنت أحول
أشك أنك معهم وجااااااك كف ع السريع
حول لك عيونك😂😂😂😂😂😂😂