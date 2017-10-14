ضبط المعتدين على مواطن بالضرب في الأحساء

خالد الضبيبي(صدى):

تمكنت شرطة محافظة الأحساء، من تحديد هوية الجناة الذين اعتدوا على مواطن بالضرب بطريق خريص – الأحساء، بعد تداول فيديو أظهر مجموعة من الأشخاص أغلقوا الطريق وقاموا بتعطيل سير المركبات لعبور إبلهم من جنوب الطريق إلى شماله واعتدوا على المواطن.

وبينت شرطة الأحساء أنهم ثلاثة مواطنين أب وأخيه وابنه في العقد الثالث والخامس من العمر وتم إحضارهم واستكمال الاجراءات اللازمة تمهيدا لاحالتهم لفرع النيابة العامة بالمحافظة لتطبيق النظام بحقهم.