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  • نشر : منذ 7 ساعات
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  • حوادث

ضبط المعتدين على مواطن بالضرب في الأحساء

ضبط المعتدين على مواطن بالضرب في الأحساء
خالد الضبيبي(صدى):

تمكنت شرطة محافظة الأحساء، من تحديد هوية الجناة الذين اعتدوا على مواطن بالضرب بطريق خريص – الأحساء، بعد تداول فيديو أظهر مجموعة من الأشخاص أغلقوا الطريق وقاموا بتعطيل سير المركبات لعبور إبلهم من جنوب الطريق إلى شماله واعتدوا على المواطن.

وبينت شرطة الأحساء أنهم ثلاثة مواطنين أب وأخيه وابنه في العقد الثالث والخامس من العمر وتم إحضارهم واستكمال الاجراءات اللازمة تمهيدا لاحالتهم لفرع النيابة العامة بالمحافظة لتطبيق النظام بحقهم.


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8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 13486 ] نشر منذ 7 ساعات

يستاهلون ما جاهم
القانون لازم ياخذ مجراه ويعطى كل صاحب حق حقه

[ عدد التعليقات: 594 ] نشر منذ 6 ساعات

خلوا الهياط ينفعكم

[ عدد التعليقات: 191 ] نشر منذ 5 ساعات

هاذي عادتهم يستخدمون الطرق لابلهم بطرق الصحراويه تحصل ابل ماسكه الطريقه مثل السيارات وتحصل صاحبها يمنع السيارات عن المرور وكائن الطريق عبد لابله ويتسببون في حوادث تخلف بقايا الحفات

[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 4 ساعات

ياسبحان الله
مسرع ماغيرتو رايكم القرني وبوعمار
اكبر كذبين عرفهم التاريخ امس تقولون صاحب لابل على حق وليوم العكس
نصبيييين

[ عدد التعليقات: 20817 ] نشر منذ 1 ساعة

حن نقول صاحب السيارة غلطان يوم اعتدى على صاحب النياق
وابوعمار يقول الي اعتدى على صاحب النياق حلو انه تأدب
والحكومة القت القبض على المعتدين على صاحب النياق
وين غيرنا رأينا يبو
شكل توك صاحي ومابعد غسلت وجهك وفركت عيونك زين
ولا أنت أحول
أشك أنك معهم وجااااااك كف ع السريع
حول لك عيونك😂😂😂😂😂😂😂

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