” الغيدان ” يطرح 5 تساؤلات عن رفع أسعار الوقود
طرح الإعلامي صلاح الغيدان عبر حسابه الشخصي بتويتر، عدة تساؤلات تتعلق بعملية رفع أسعار الوقود المرتقبة في المملكة خلال الأسابيع المقبلة.
وقال الغيدان: تدور في أذهانكم الأسئلة الاستفهامية الخمسة عن أخبار ارتفاع أسعار الوقود، وهي “ ماذا؟ لماذا؟ أين؟ كيف؟ متى؟ ” مضيفاً “ سألخص لكم الإجابات المبسطة لنفهم ماذا يجري.
وفي إجابته على ماذا يحدث في المملكة بشأن الوقود؟، قال “ الغيدان ” إن ما يحدث هو إصلاحات اقتصادية تتبناها الدولة من ضمنها رفع أسعار الوقود والطاقة.
وعن السبب، أوضح أن ذلك “ لتقليص فاتورة الدعم التي تثقل الميزانية، وتعزيز كفاءة الطاقة، وخفض الاستهلاك، ومساواة أسعار الطاقة في المملكة بالأسعار العالمية بحلول 2020 ” .
وفي إجابته للسؤال الثالث” أين؟ ” قال “ الغيدان ” : (في السعودية، ودول الخليج التي تدعم أسعار الوقود مما يشكل عبئاً مالياً؛ جعلها تتلقى نصائح المنظمات الدولية برفع الدعم أو تقليصه).
وعن “ كيف سيتم ذلك؟ ” ، قال: بطريقة تضمن عدم تأثُّر المواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط من هذا الرفع، وذلك عن طريق حساب المواطن الذي سيودع دعم نقدي للمواطن المستحق مباشرة في حسابه.
وأضاف أن “ الشركات وغير السعوديين استفادوا كثيراً من الدعم الحكومي لأسعار البنزين وتوجيه الدعم مباشرة لحساب المواطن يضمن بقاءه لمستحقيه المواطنين ” .
وعن موعد رفع أسعار الوقود طرح الإعلامي سؤالاً وأجاب عليه قائلاً: “ متى ؟ قريباً، حيث لم يعلن عن موعد محدد حتى الآن ” .
كما نشر الإعلامي عدداً من النصائح الاقتصادية قائلاً: (نبّه أهل بيتك والعمالة بعدم ترك المكيفات في وضع التشغيل، وابدأ في تغيير سلوك عام في حياتك إلى الترشيد لترى نتيجته بنفسك).
وأضاف “ لو قمتَ بترشيد استهلاكك ، يمكن توفر مما سيودع لك في حساب المواطن لأنك ببساطة قللت استهلاكك وأخذت دعماً مالياً ” .
🇸🇦 myad 🇸🇦[ عدد التعليقات: 186 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يسعدك يا الغيدان ما جبت شيء جديد كل هذا عارفينه 🤗
،[ عدد التعليقات: 2115 ] نشر منذ 4 ساعات
يبي يسولف
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13486 ] نشر منذ 4 ساعات
ما شاء الله وتبارك
بصراحه معلومات مهمه جدا اول مره اعرفها ونصائح ممتازه جدا سأطبقها من الان
يعني بما ان كل فرد من العائله ينام في غرفه لوحده هذا سيتغير وتجتمع العائله في غرفه او غرفتين بالكثير
بالنسبه للمتزوجين فالمفروض يقللون من اللقاء العاطفي من شان لا يضطرون يذهبون الى غرفه خاصه بهم
يعني يجب ان يكون الاصلاح صارم جدا ويجب ان تتقبل العائله التغيير من اجل توفير راتب المواطن
بالنسبه للبنزين المفروض لا يستعمل المواطن سياره الا اذا كان المشوار اكثر من 5 كيلو مثلا
يعني ممكن يذهب الى سوق الخضار مشيا على الاقدام او يشتري له دراجه هوائيه وهذه رياضه صحيه
اتصور لو نفذ المواطن او اتخذ هذه الاجرائات من الان لكي يتدرب على حالة القشف لكي لا يصاب بصدمه عندما يبداء تطبيق رفع الاسعار ويكون عنده مناعه ويتحمل الصدمه
ابوسيكل[ عدد التعليقات: 594 ] نشر منذ 4 ساعات
ارفعوا الوقود وادعموا المواطن وراقبوا الشركات والتجار لايطلعون الدعم من عيوننا
رعد ***[ عدد التعليقات: 336 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يكون بعوننا والله ماندرى من وين نجيبه والحمد لله على كل حال
مغرد[ عدد التعليقات: 867 ] نشر منذ 2 ساعتين
انا الحمد لله شريت سيكل بدون بنزين ولا زيت والكهربا بطلت منه شريت فا نوس واتريك واحسن اقتصاد الما ءالترويش بالسنه مرتين عيد الفطر وغيد الا ضحى واحسن توفير
ابوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 507 ] نشر منذ 34 دقيقة
كيف ومتى وأين شعب مايعرف يبي يعرف كم مبلغ الإيداع وخلصنا ٠