” الغيدان ” يطرح 5 تساؤلات عن رفع أسعار الوقود

طلال الغامدي(صدى):

طرح الإعلامي صلاح الغيدان عبر حسابه الشخصي بتويتر، عدة تساؤلات تتعلق بعملية رفع أسعار الوقود المرتقبة في المملكة خلال الأسابيع المقبلة.

وقال الغيدان: تدور في أذهانكم الأسئلة الاستفهامية الخمسة عن أخبار ارتفاع أسعار الوقود، وهي “ ماذا؟ لماذا؟ أين؟ كيف؟ متى؟ ” مضيفاً “ سألخص لكم الإجابات المبسطة لنفهم ماذا يجري.

وفي إجابته على ماذا يحدث في المملكة بشأن الوقود؟، قال “ الغيدان ” إن ما يحدث هو إصلاحات اقتصادية تتبناها الدولة من ضمنها رفع أسعار الوقود والطاقة.

وعن السبب، أوضح أن ذلك “ لتقليص فاتورة الدعم التي تثقل الميزانية، وتعزيز كفاءة الطاقة، وخفض الاستهلاك، ومساواة أسعار الطاقة في المملكة بالأسعار العالمية بحلول 2020 ” .

وفي إجابته للسؤال الثالث” أين؟ ” قال “ الغيدان ” : (في السعودية، ودول الخليج التي تدعم أسعار الوقود مما يشكل عبئاً مالياً؛ جعلها تتلقى نصائح المنظمات الدولية برفع الدعم أو تقليصه).

وعن “ كيف سيتم ذلك؟ ” ، قال: بطريقة تضمن عدم تأثُّر المواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط من هذا الرفع، وذلك عن طريق حساب المواطن الذي سيودع دعم نقدي للمواطن المستحق مباشرة في حسابه.

وأضاف أن “ الشركات وغير السعوديين استفادوا كثيراً من الدعم الحكومي لأسعار البنزين وتوجيه الدعم مباشرة لحساب المواطن يضمن بقاءه لمستحقيه المواطنين ” .

وعن موعد رفع أسعار الوقود طرح الإعلامي سؤالاً وأجاب عليه قائلاً: “ متى ؟ قريباً، حيث لم يعلن عن موعد محدد حتى الآن ” .

كما نشر الإعلامي عدداً من النصائح الاقتصادية قائلاً: (نبّه أهل بيتك والعمالة بعدم ترك المكيفات في وضع التشغيل، وابدأ في تغيير سلوك عام في حياتك إلى الترشيد لترى نتيجته بنفسك).

وأضاف “ لو قمتَ بترشيد استهلاكك ، يمكن توفر مما سيودع لك في حساب المواطن لأنك ببساطة قللت استهلاكك وأخذت دعماً مالياً ” .