بالفيديو والصور.. رجل الأعمال لافي السحيمي يكرم الشاعر غازي السرحاني
نظم رجل الأعمال لافي السحيمي، حفل تكريم للشاعر غازي السرحاني ” سيف قضاعه ” ، بمنطقة تبوك، بحضور شيخ شمل قبائل بلي سليمان بن رفاده وشيوخ القبائل ورجال الأعمال وأعيان وجماهير الشاعر من مختلف القبائل، بالإضافة إلي من الشعراء.
شهد الحفل الكثير من الفعاليات والفقرات المتنوعة، أوبريت وقصائد وشيلات، وتم تكريم الشاعر غازي السرحاني بالعديد من الهدايا التذكارية والسيوف والإبل والسيارات والمبالغ المالية تقديراً لما قدمه في ميدان الشعر والأدب طيلة حياته .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20860 ] نشر منذ 16 ساعة
لو قلنا له أكرم بها الفقراء والمساكين
قلب بووووووزه
شبرييييييين😲😡
محمد السحيمي[ عدد التعليقات: 80 ] نشر منذ 9 ساعات
لابالله الا البذخ الزايد وتبي الشهره يابن العم لكن والله ماهي نافعتك اللي بينفعك شي تقدمه للفقراء والمساكين ولا هذا شاعر وعنده خير من الله ماهو بحاجتها (ايهما افضل دمعه فقير او يتيم تمسحها بقليل من المال وتكسب الأجر ام شهره لن تجد من ورائها الا المدح الكاذب والخادع ) فالحمدلله على كل حال
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3043 ] نشر منذ 46 دقيقة
الى الان اكتشفت ثلاث قبايل كلهم سحمان
من حرب فيه سحمان
ومن عتيبه فيه سحمان
والان عرفت ان في بلي سحمان