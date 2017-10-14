بالفيديو والصور.. رجل الأعمال لافي السحيمي يكرم الشاعر غازي السرحاني

محمود البلوي(صدى):

نظم رجل الأعمال لافي السحيمي، حفل تكريم للشاعر غازي السرحاني ” سيف قضاعه ” ، بمنطقة تبوك، بحضور شيخ شمل قبائل بلي سليمان بن رفاده وشيوخ القبائل ورجال الأعمال وأعيان وجماهير الشاعر من مختلف القبائل، بالإضافة إلي من الشعراء.

شهد الحفل الكثير من الفعاليات والفقرات المتنوعة، أوبريت وقصائد وشيلات، وتم تكريم الشاعر غازي السرحاني بالعديد من الهدايا التذكارية والسيوف والإبل والسيارات والمبالغ المالية تقديراً لما قدمه في ميدان الشعر والأدب طيلة حياته .