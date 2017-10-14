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بالفيديو.. ميريام فارس تسحر الجمهور برقصها

بالفيديو.. ميريام فارس تسحر الجمهور برقصها
القاهرة(صدى):

نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس ، مقاطع فيديو مصورة عبر تطبيق انستجرام ، من حفلها الذي أحيته في مصر ، حيث شاركها الغناء في أحد الفقرات الفنان ماجد المصري.

وقدمت ميريام مجموعة من أبرز أغانيها القديمة والجديدة، وقدمت استعراضها الراقص على المسرح بفستانها الساحر ، ما أثار اعجاب الجمهور وظلوا يهتفون ويصقفون لها .

 

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 113 ] نشر منذ 14 ساعة

أربك جابتلك سعر طيب – تكفى ﻻ تقول ماجابت علفها !!
يا هو يا القرني ( سلامات )

[ عدد التعليقات: 155 ] نشر منذ 48 دقيقة

نفسي ارعرف هو شعرهاا كذاا طبيعي ولاهي مااتعرف المشط اصلاا ,,, وهل هنالك مشط يدخل بشعرهاا

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