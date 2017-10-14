بالفيديو.. ميريام فارس تسحر الجمهور برقصها

القاهرة(صدى):

نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس ، مقاطع فيديو مصورة عبر تطبيق انستجرام ، من حفلها الذي أحيته في مصر ، حيث شاركها الغناء في أحد الفقرات الفنان ماجد المصري.

وقدمت ميريام مجموعة من أبرز أغانيها القديمة والجديدة، وقدمت استعراضها الراقص على المسرح بفستانها الساحر ، ما أثار اعجاب الجمهور وظلوا يهتفون ويصقفون لها .