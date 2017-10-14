بالفيديو.. ميريام فارس تسحر الجمهور برقصها
نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس ، مقاطع فيديو مصورة عبر تطبيق انستجرام ، من حفلها الذي أحيته في مصر ، حيث شاركها الغناء في أحد الفقرات الفنان ماجد المصري.
وقدمت ميريام مجموعة من أبرز أغانيها القديمة والجديدة، وقدمت استعراضها الراقص على المسرح بفستانها الساحر ، ما أثار اعجاب الجمهور وظلوا يهتفون ويصقفون لها .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20860 ] نشر منذ 15 ساعة
كنت أحبها وماأسمع فيها
وحريص عليها
لكن قدر الله علي وظروف الوقت حدتني من كل صوب
ف حدتني أبيعها من ابوفارس😭😭😭
أبو الجدايل[ عدد التعليقات: 113 ] نشر منذ 14 ساعة
أربك جابتلك سعر طيب – تكفى ﻻ تقول ماجابت علفها !!
يا هو يا القرني ( سلامات )
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20860 ] نشر منذ 11 ساعة
راحت باالمقسوم😭😭😭
عبده مشب[ عدد التعليقات: 155 ] نشر منذ 48 دقيقة
نفسي ارعرف هو شعرهاا كذاا طبيعي ولاهي مااتعرف المشط اصلاا ,,, وهل هنالك مشط يدخل بشعرهاا