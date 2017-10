بالفيديو.. ميريام فارس تسحر الجمهور برقصها

About last night #thequeenofstage #myriamfares #sheraton #relaunching #Egypt #cairo @myriamfares #حفل #امس #ملكة_المسرح #ميريام_فارس #شيراتون #اوتيل #واحشني_ايه

A post shared by Myriam Music (@myriammusicofficial) on Oct 12, 2017 at 11:53pm PDT