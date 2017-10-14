بالفيديو.. مفاجأة محمد فلاح بعد رسالة والده في ” زد رصيدك “
فجر محمد فلاح القرقاح مفاجأة في برنامج زد رصيد بعد أن أرسل له والده بيتين من الشعر.
فقد انتاب محمد فلاح نوبة غضب وقرر الانسحاب من البرنامج واعتبر أن بر الوالدين أهم من أي مكسب ولم تفلح محاولات التهدئة من الزملاء في إثنائه عن قراره ووجه الشكر لكل المتابعين للبرنامج واعتذر من الإدارة ومن المتسابقين.
يذكر أن نظام برنامج زد رصيدك يقوم بسحب جوالات المتسابقين.
الابهاوي[ عدد التعليقات: 141 ] نشر منذ 47 دقيقة
كفووووووووووووووووووووووووووووووووووو
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 5303 ] نشر منذ 36 دقيقة
كفـــــو عــلاه بر الوالدين أهم من أي مكسب .👍👍🏼👍.
خالد[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 19 دقيقة
اهل العقول في راحه.برنامج زي الزفت.البرنامج يقدم الانحطاط الاخلاقي.
،[ عدد التعليقات: 2110 ] نشر منذ 7 دقائق
ليه تسجل طيب