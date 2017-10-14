بالصور.. سعود الحقباني يتوج ببطولة الكويت الدولية

ماجد محمد(صدى):

توج البطل سعود الحقباني، ببطولة الكويت الدولية ITF تحت ١٦سنة، بعد فوزه أمس على البلجيكي رافاييل بالمباراة النهائية بمجموعتين دون رد ( 7/5- 6/1).

وكان نجم المنتخب السعودي للتنس تحت 16 سنة، سعود الحقباني، تأهل إلى نهائي بطولة الكويت الدولية ITF، بعد فوزه على اللاعب الصربي فيكتور بمجموعتين دون مقابل بنتيجة (2/6 و 1/6)، مسجلا أقوى حضور له في البطولة التي تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي للتنس، فيما تغلب اللاعب البلجيكي على اللاعب الأسترالي ديفيد كرياكس بمجموعتين دون رد بنتيجة ( 7/5و6/3).

يذكر أن جميع اللاعبين العرب والخليجين غادروا منافسات البطولة في وقت مبكر باستثناء الحقباني نظرا لقوة اللاعبين الدوليين المشاركين من مختلف دول العالم.