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بالصور.. سعود الحقباني يتوج ببطولة الكويت الدولية

بالصور.. سعود الحقباني يتوج ببطولة الكويت الدولية
ماجد محمد(صدى):

توج البطل سعود الحقباني، ببطولة الكويت الدولية ITF تحت ١٦سنة، بعد فوزه أمس على البلجيكي رافاييل بالمباراة النهائية بمجموعتين دون رد ( 7/5- 6/1).

وكان نجم المنتخب السعودي للتنس تحت 16 سنة، سعود الحقباني، تأهل إلى نهائي بطولة الكويت الدولية ITF، بعد فوزه على اللاعب الصربي فيكتور بمجموعتين دون مقابل بنتيجة (2/6 و 1/6)، مسجلا أقوى حضور له في البطولة التي تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي للتنس، فيما تغلب اللاعب البلجيكي على اللاعب الأسترالي ديفيد كرياكس بمجموعتين دون رد بنتيجة ( 7/5و6/3).

يذكر أن جميع اللاعبين العرب والخليجين غادروا منافسات البطولة في وقت مبكر باستثناء الحقباني نظرا لقوة اللاعبين الدوليين المشاركين من مختلف دول العالم.


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 35704 ] نشر منذ 15 ساعة

هههههههههههه العنوان مصيبة المصايب ,,,,,,,,

[ عدد التعليقات: 3043 ] نشر منذ 15 ساعة

الله يستر عليه ضاقت عليهم الاسامي
المفروض يجتمعون كانهم قبيله ولا عايله ويغيرون الاسم

[ عدد التعليقات: 3043 ] نشر منذ 14 ساعة

شكرا صحيفة صدى عدلتوا الاسم
كنا فاهمين خطأ

[ عدد التعليقات: 35704 ] نشر منذ 14 ساعة

ايه هاالحين العنوان تمام ,,

,, اللي انا اعرفه ,, الحقباني حموله ، ترجع لقبيلة الدواسر ,,

[ عدد التعليقات: 5354 ] نشر منذ 14 ساعة

الحمد لله إنهم عَـدِلوه أنا ماقِــدَرت أعلـق علـى العــنوان ألسـابــق . إستحــيت .😊😊.

[ عدد التعليقات: 20125 ] نشر منذ 14 ساعة

هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه وشفيه العنوان يا اخوان

[ عدد التعليقات: 3043 ] نشر منذ 55 دقيقة

افهميها اختي محرومه
كان حرف القاف متقدم شوي لكن عدلوه

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