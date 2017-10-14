بالصور.. سعود الحقباني يتوج ببطولة الكويت الدولية
توج البطل سعود الحقباني، ببطولة الكويت الدولية ITF تحت ١٦سنة، بعد فوزه أمس على البلجيكي رافاييل بالمباراة النهائية بمجموعتين دون رد ( 7/5- 6/1).
وكان نجم المنتخب السعودي للتنس تحت 16 سنة، سعود الحقباني، تأهل إلى نهائي بطولة الكويت الدولية ITF، بعد فوزه على اللاعب الصربي فيكتور بمجموعتين دون مقابل بنتيجة (2/6 و 1/6)، مسجلا أقوى حضور له في البطولة التي تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي للتنس، فيما تغلب اللاعب البلجيكي على اللاعب الأسترالي ديفيد كرياكس بمجموعتين دون رد بنتيجة ( 7/5و6/3).
يذكر أن جميع اللاعبين العرب والخليجين غادروا منافسات البطولة في وقت مبكر باستثناء الحقباني نظرا لقوة اللاعبين الدوليين المشاركين من مختلف دول العالم.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35704 ] نشر منذ 15 ساعة
هههههههههههه العنوان مصيبة المصايب ,,,,,,,,
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3043 ] نشر منذ 15 ساعة
الله يستر عليه ضاقت عليهم الاسامي
المفروض يجتمعون كانهم قبيله ولا عايله ويغيرون الاسم
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3043 ] نشر منذ 14 ساعة
شكرا صحيفة صدى عدلتوا الاسم
كنا فاهمين خطأ
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35704 ] نشر منذ 14 ساعة
ايه هاالحين العنوان تمام ,,
,, اللي انا اعرفه ,, الحقباني حموله ، ترجع لقبيلة الدواسر ,,
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 5354 ] نشر منذ 14 ساعة
الحمد لله إنهم عَـدِلوه أنا ماقِــدَرت أعلـق علـى العــنوان ألسـابــق . إستحــيت .😊😊.
لست محرومة ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20125 ] نشر منذ 14 ساعة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه وشفيه العنوان يا اخوان
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3043 ] نشر منذ 55 دقيقة
افهميها اختي محرومه
كان حرف القاف متقدم شوي لكن عدلوه