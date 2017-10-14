القبض على ” حارقة زوجها بالزيت “
كشفت مصادر أمنية بشرطة بيشة بمنطقة عسير أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض، اليوم السبت، على المرأة التي سكبت الزيت المغلي على زوجها بسبب زواجه بأخرى.
وكان المواطن أصيب بحروق من الدرجة الثالثة بعدما سكبت زوجته الزيت المغلي عليه أول أمس الخميس، وظهر الزوج في مقطع فيديو وهو يئن من الألم داخل المستشفى بعدما احترق ظهره بالكامل.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20772 ] نشر منذ 55 دقيقة
قل الحمد لله
قايل لكم ياشباب
يامتزوجين
لعد تجيبون زيوت طبخ ف البيت
منها تسلم من الكولسترول
وتسلم من الشوي
ولاتجيبون ملاعق وسكاكين حقيقيقة
وأكتفو باالبلاستيكية
والله الحافظ🤗🤗🤗
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 5303 ] نشر منذ 42 دقيقة
طـــيب صَــلحـوهــا مقــلقــل مع البصـــل والثـــوم .🍴😊🙄🤔.