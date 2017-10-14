القبض على ” حارقة زوجها بالزيت “

محمد بن طحيطح (صدى):

كشفت مصادر أمنية بشرطة بيشة بمنطقة عسير أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض، اليوم السبت، على المرأة التي سكبت الزيت المغلي على زوجها بسبب زواجه بأخرى.

وكان المواطن أصيب بحروق من الدرجة الثالثة بعدما سكبت زوجته الزيت المغلي عليه أول أمس الخميس، وظهر الزوج في مقطع فيديو وهو يئن من الألم داخل المستشفى بعدما احترق ظهره بالكامل.