بالصور.. تظاهرة احتجاجية أمام سفارة قطر بالنمسا للتنديد بدعمها الإرهاب
نظم عدد من الجاليات العربية فى النمسا وقفة احتجاجية أمام سفارة إمارة قطر الداعمة للإرهاب بالمنطقة، للتنديد بدورها الداعم للإرهاب وتمويله واحتضانها للعناصر الإرهابية.
وشارك فى الوقفة العشرات من أبناء الجالية المصرية والعربية، سواء المقيمين فى فيينا أو مدن أخرى والذين حرصوا على السفر لفيينا لدعم وتأييد هذه الوقفة مرددين هتافات منددة بدور قطر القذر فى دعم وتمويل الإرهاب وهتافات أخرى ضد قناة الجزيرة القطرية، وقال المشاركون ” لا للإرهاب ” و ” لا للجزيرة ” .
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5125 ] نشر منذ 12 ساعة
قطر مويه من تحت تبن اكرمكم الله اتضح انها عقرب طين تقرص ولا تبين
منصور[ عدد التعليقات: 91 ] نشر منذ 2 ساعتين
عاق والديه ايش ترجي منه ( العنوان واضح)