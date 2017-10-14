بالصور.. تظاهرة احتجاجية أمام سفارة قطر بالنمسا للتنديد بدعمها الإرهاب

طلال الضوي(صدى):

نظم عدد من الجاليات العربية فى النمسا وقفة احتجاجية أمام سفارة إمارة قطر الداعمة للإرهاب بالمنطقة، للتنديد بدورها الداعم للإرهاب وتمويله واحتضانها للعناصر الإرهابية.

وشارك فى الوقفة العشرات من أبناء الجالية المصرية والعربية، سواء المقيمين فى فيينا أو مدن أخرى والذين حرصوا على السفر لفيينا لدعم وتأييد هذه الوقفة مرددين هتافات منددة بدور قطر القذر فى دعم وتمويل الإرهاب وهتافات أخرى ضد قناة الجزيرة القطرية، وقال المشاركون ” لا للإرهاب ” و ” لا للجزيرة ” .