أسباب عدم ملء خزان سيارتك بالوقود في درجات الحرارة المرتفعة

متابعات(صدى):

من المعروف أن درجات الحرارة أو الرطوبة المرتفعة لا تؤثر في البشر فقط، بل تؤثر في كل شيء، بما في ذلك قوة أداء السيارات والمحركات وسلامة هياكلها الخارجية ومكوناتها الداخلية، فدرجات الحرارة المرتفعة من الممكن أن تؤدي إلى الكثير من الأعطال لسيارتك.

فعوامل الطقس والمناخ تؤثر في أداء وعمر المحرك في السيارة، وتؤثر في الطلاء، وحتى درجة نقاء الزجاج الأمامي والخلفي للسيارات، وتتحكم أيضاً في درجة ملء خزانك بالوقود في فصل الصيف، لذلك في التقرير التالي سوف تعرف لماذا يجب عليك ألا تملأ خزان سيارتك بالوقود في درجات الحرارة المرتفعة.

1- التمدد

بالتأكيد الجميع يعرف أن الأشياء تتمدد بالحرارة، وتنكمش بالبرودة بما في ذلك البنزين داخل خزان الوقود الخاص بسيارتك، لذلك نصح نادي حماية قائدي السيارات في مدينة ميونيخ الألمانية بعدم ملء خزان الوقود بالبنزين حتى آخره في درجات الحرارة المرتفعة؛ حتى لا يتمدد البنزين داخل الخزان الخاص به بسبب تأثير درجات الحرارة العالية في فصل الصيف.

وهو الأمر الذي يزيد من احتمالية زيادة كمية الوقود عن حجم الخزان، وبالتالي سوف يؤدي إلى سقوط وتسرب البنزين من غطاء خزان الوقود، وهو ما سوف يؤثر على طلاء السيارة وقاع السيارة من الأسفل.

2- الاحتراق

بالتأكيد احتراق سيارتك أثناء القيادة هو آخر شيء تريد أن يحدث لك ولأسرتك، فملء الخزان بالوقود أثناء الرحلات الطويلة في فصل الصيف أو حتى للسير داخل المدن من الممكن أن يؤدي إلى احتراق السيارة بالكامل في حالة حدوث تسريب غريب متوقع للوقود من غطاء الخزان.

فمن المعروف أن الحرارة وحدها تكفي لاشتعال البنزين، وسيجارة واحدة أو ارتفاع درجات الأسفلت في الطريق خلال فصل الصيف تكفي لاشتعال السيارة بكاملها في ثوانٍ معدودة، لا قدر الله.

وأيضاً من الممكن أن تؤدي زيادة درجة حرارة الإطارات الخلفية المجاورة لخزان الوقود أثناء الرحلات طويلة المدى إلى حريق السيارة بشكل مفاجئ، لذلك احرص دائماً على عدم ملء الخزان حتى آخره في فصل الصيف.

3- تدمير فلتر ” مرشح ” الوقود

في كل السيارت بشكل عام، يوجد فلتر أو مرشح للوقود بداخل الخزان الخاص به، مصنوع من الفحم، ولذلك لتنقية الوقود الذي تدخله إلى سيارتك من الشوائب والعوالق في كل مرة.

وعند ملء خزان الوقود على آخره، تتزايد الأبخرة الناتجة عن عملية الحرق، مما يؤدي إلى زيادة الضغط العمل على الفلتر أو المرشح الذي ينقي البنزين من الشوائب، مما يتسبب في النهاية إلى تدميره وإحداث الضرر به، لذلك عليك أن تحرص دائماً على ألا تملأ خزان الوقود الخاص بسيارتك، خصوصاً في فصل الصيف، حيت تتزايد عملية تبخر البنزين؛ بسبب الحرارة المرتفعة.

4- لا تهدر مالك!

عند ملء خزان الوقود بشكل كامل لا تستفيد سيارتك من كل الكمية بكل تأكيد، فكما ذكرنا من قبل تتحول نسبة كبيرة من البنزين إلى بخار بسبب امتلاء الخزان، لذلك لا تهدر مالك، وضع الكمية التي تجعل مؤشر عداد الوقود في سيارتك يتجاوز المنتصف، وفي نفس الوقت لا يصل إلى النهاية أو كلمة full.

5- حافظ على البيئة

لا تحتمل البيئة التي نعيش فيها المزيد من التلوث، لذلك حاول أن تحافظ عليها، وكن إيجابياً؛ عن طريق عدم ملء خزان الوقود على آخره، فالبنزين المتساقط على الأرض سرعان ما يتبخر، وتؤثر أبخرته بشكل ضار جداً على الهواء ونقائه.