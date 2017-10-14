دراسة حديثة تؤكد زيادة معيار الجمال ليشمل الأربعينات من العمر

أماني الغامدي(صدى):

فقد انتشرت دراسة حديثة، مؤخراً، تؤكّد أنه بعد أن كان عمر الشباب الفعلي من العشرينات وحتى منتصف الثلاثينات، زاد المعيار بسبب النساء الأكثر جمالًا في العالم ليشمل الأربعينيات من العمر.

وأشارت هذه الدراسة إلى أنّ أعمار الشباب أصبحت أكبر خصوصاً أنّ المعيار هو الحيوية التي تستمر في كثير من الأحيان حتّى الأربعين وقد تتعداها.

ولفتت الدراسة إلى أنّ معيار الجاذبية والجمال في النساء لم تكن في العشرينيات بالنسبة للرجال بل الأربعينيات.

علماً أنّ عدداً من الفنَّانات والنجمات ساعدن في تأكيد صحة هذه الدراسة، كالممثلة الرائعة شارون ستون، البالغة من العمر 59 عاماً، علماً أن الممثلة جوليا روبرتس، البالغة 49 عاماً، اختيرت على أنّها المرأة الأكثر جمالاً في العالم.

وكشفت هذه الدراسة أنّ عمر 18 سنة هو عمر العمل العقلي وبداية نشاطه الحقيقي، وبين الـ25 والـ26 بداية البحث عن شريك الحياة المناسب، وبعد الـ28 بداية ماراثون الحياة، وعند الـ30 بناء النفس، وبعد الـ32 بداية الإتزان، وعند الـ43 مواصلة الحياة بتركيز وهدوء أكثر.

وبالتالي، تذكري دائماً، أنّه مهما بلغ عمرك أو سنك في هذه الحياة، فإنّ الجاذبية والسحر لا يزالان يتواجدان بقوة لديك وبالتالي عليك تسخيرهما لخدمتك وتحقيق أهدافك وأحلامك والتميز دائماً ضمن محيطك.