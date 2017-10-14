دراسة حديثة تؤكد زيادة معيار الجمال ليشمل الأربعينات من العمر
فقد انتشرت دراسة حديثة، مؤخراً، تؤكّد أنه بعد أن كان عمر الشباب الفعلي من العشرينات وحتى منتصف الثلاثينات، زاد المعيار بسبب النساء الأكثر جمالًا في العالم ليشمل الأربعينيات من العمر.
وأشارت هذه الدراسة إلى أنّ أعمار الشباب أصبحت أكبر خصوصاً أنّ المعيار هو الحيوية التي تستمر في كثير من الأحيان حتّى الأربعين وقد تتعداها.
ولفتت الدراسة إلى أنّ معيار الجاذبية والجمال في النساء لم تكن في العشرينيات بالنسبة للرجال بل الأربعينيات.
علماً أنّ عدداً من الفنَّانات والنجمات ساعدن في تأكيد صحة هذه الدراسة، كالممثلة الرائعة شارون ستون، البالغة من العمر 59 عاماً، علماً أن الممثلة جوليا روبرتس، البالغة 49 عاماً، اختيرت على أنّها المرأة الأكثر جمالاً في العالم.
وكشفت هذه الدراسة أنّ عمر 18 سنة هو عمر العمل العقلي وبداية نشاطه الحقيقي، وبين الـ25 والـ26 بداية البحث عن شريك الحياة المناسب، وبعد الـ28 بداية ماراثون الحياة، وعند الـ30 بناء النفس، وبعد الـ32 بداية الإتزان، وعند الـ43 مواصلة الحياة بتركيز وهدوء أكثر.
وبالتالي، تذكري دائماً، أنّه مهما بلغ عمرك أو سنك في هذه الحياة، فإنّ الجاذبية والسحر لا يزالان يتواجدان بقوة لديك وبالتالي عليك تسخيرهما لخدمتك وتحقيق أهدافك وأحلامك والتميز دائماً ضمن محيطك.
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5217 ] نشر منذ 6 ساعات
صحيح طول عمرنا حلوات😊هههههه😂شكرا😁
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35700 ] نشر منذ 6 ساعات
اوكيه اوكيه ,,
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9218 ] نشر منذ 5 ساعات
فعلاً طول عمركن حلوات يكفي انكن الأم والاخت والعمة والخالة والجدة والزوجة الحبيبة،، مالنا عناة عنكن،،
ومنورة ي القحطانية،،
تستاهلي كل خير وتعجز كل كلمات الترحيب توفيك حقكـ
…
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5217 ] نشر منذ 5 ساعات
النور نوركم اخ لهفه تسلم😊
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 5334 ] نشر منذ 5 ساعات
يا زِقِــــــن أم الأربعـــــين زِقــــناه .😍.
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ألجــــمـال جــــمال ألــروح ماهــو جــــمال ألــوجـــه .😊.
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وش أســوي بـوحــدِتـن جمـــــيله وجـــه وما عِـــندها مِـن الأخــلاق ذَرَه .😠🤔🙄.
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9218 ] نشر منذ 5 ساعات
عزيزة وغالية وتستاهلي كل خير
والله يسلمكـ،،
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20807 ] نشر منذ 5 ساعات
فعلآ سبحان الله كل ماكبرت البنت صارت أحلى بكثير
وصار فيها أمرقه أقوى
بس لايغركم الكبر له دور
حتى لو شفت الحريم
ومعليش بعضهن يزعلن من كلمةحريم
يقولن ليش ماتقول نساء
طيب:
حتى لو شفتها حلوه ووجها باقي فيه نظارة
بس العمر له دور🤗🤗🤗
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5217 ] نشر منذ 4 ساعات
ومن يقول😊
لست محرومة ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20123 ] نشر منذ 4 ساعات
طيب زين حلوا
لست محرومة ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20123 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه
لست محرومة ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20123 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه اختي جنوبيه تعالى احنيك معي
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35700 ] نشر منذ 3 ساعات
ذكرتني ناقش الكفين باالحنا % سيد الغنادير كفه كنه مراته ..
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35700 ] نشر منذ 3 ساعات
.. سيد الغنادير خده كنه مرته .. ^^
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35700 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههههههههههه .. مراته ,,
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 5334 ] نشر منذ 3 ساعات
مِـــن قَــدِك يخيتي جنوبيه قحطانيه . أم ألخــــير راح تِحَنــــــــيك .👍.
.
وتخَضِِــب صِـــوابيــــعِك وتخـليــها زي المـــــوزايـك .😊.
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9218 ] نشر منذ 3 ساعات
ايه ي نشعه سويلها نفس حنا أمي حق العيد
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 5334 ] نشر منذ 3 ساعات
عســى ربـي يحفـظكـن ويطـول أعـماركـن وجمـيع الأخـوات ألمـوجـوديـن مـعنا .
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اللهم آمـــــــــــــــــين يارب العالمين تحـفظ خـــواتي وجمـيع بـنات ألمسـلمـين .
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5217 ] نشر منذ 3 ساعات
وياك يارب واالجميع😊 هههههه❤محرومتي😘والله ان مافيني حيل للحناء لكن ماعليه دامه منك ابشري بجي❤😁😊
لست محرومة ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20123 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه
لست محرومة ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20123 ] نشر منذ 3 ساعات
لا تشردين يانزقي
لست محرومة ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20123 ] نشر منذ 3 ساعات
فديتك لا تحوين
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 5334 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه. سامحيني أبَقَـلـدِك ألمَـرَه ذي بس .
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5217 ] نشر منذ 3 ساعات
ههههههههه❤بعطيك يد واشر بالاخرى😁😁
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5217 ] نشر منذ 3 ساعات
شكلك حنيتي الحرف د ضاع😂😂😢
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5217 ] نشر منذ 3 ساعات
ههههه❤مسموحه دنيا وآخره😁❤
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5217 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههه😊😊معليش والله العظيم على بالي محرومتي اللي قالت سامحيني المعذره ياخوي راعي الددسن😊😊
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5217 ] نشر منذ 2 ساعتين
يفداك الاش يا الغاليه❤❤
المر[ عدد التعليقات: 233 ] نشر منذ 2 ساعتين
بعد الميكب والبوتكس زبط لالامور للكبار والوسط
المر[ عدد التعليقات: 233 ] نشر منذ 2 ساعتين
راع الددسن كيفك السؤال عشان انكسر طفرالمضيفه تاخرت الطائره ساعتين طيب لو م كم تاخر الطائره
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 5334 ] نشر منذ 2 ساعتين
يخوي وعزيزي المر . أنا بخير والحمد لله . إنت كيفك يخوي .
.
بس سامحـــني مـا فهــمت بـاقـــي ســوآلك .؟
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35700 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياخوي افهم وانت الفهيم ياراعي الددسن لاعدمتك ,,
,, الرجال يقول على شان ظفر المظيفه انكسر تأخرت الطائره ساعتين ، تصور لو المشكله في .. طوط طوط .. انقطع الخط بس اظنه يقصد وشسمه لو حصل فيه تسريب مثلاً ،، كم تتأخر الطياره ياترى ؟؟
.. هل عندك إجابه ياترى ؟؟
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 5334 ] نشر منذ 2 ساعتين
ليتك يا عــزيزي المر توضِح لي أي مضيفه وأي طائره تقصِد .؟ .
.
وأكون لك مِـن ألشاكرين . تراك حـلو زي حلاوة ألعسل مَنت مُـــــــــر .🍯.🥞
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 5334 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله مَدري يا نور عيني يا ابومحمد .
.
بس لو حصل تسـريب فـي شِسـمُه لا راح تِطير ألطياره وراح يغلقـون ألمطار ويطردون ألمسافرين .
.
طـــــــــــــــــوط طـــــــــــــــوط طـــــــــــــــــوط . انقِطَــع الخَــط ومهنا جــواب .😊😂😊.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 5334 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يسامحك يخوي المر . أبعَدتِــني عَـن سالـفة ألحِــلوه أم الأربعــين زيـنة ألمـــزايــن .😍😘😁.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 5334 ] نشر منذ 1 ساعة
ياعروس الروض ياذات الجناح .. ياحمامة .
.
سافِـرِي مصـحوبةً عِند الصباح .. بالسلامة .
.
واحمِلي شكـوى فـؤادٍ ذي جِراحٍ .. وهُــيامه .
.
أســرِعــي قَـــبلَ يشــتَدُ الهجــــير.. بـالنـــزوحِ .
.
واسبَــحـي مـا بين أمواج الأثير.. مثل روحي .
.
وإذا لاحَ لكِ الــروض النَضــير.. فاســتريحي .
.
رَفرِفي في روضة الأفـق الجميل .. واستكني .
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وانظِـري محبـوبتي عـند الأصــيل .. ثُمَ غَـني .
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فَـهيَ إن تَسألَك عـن صَـبٍ عَـليل .. فَـهوَ عَني .
.
خَــبِريـها أن قــلب المُستَــهام .. ذاب وجــدا .
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وسَليــها كـــيفَ ذيـاك الـــغرام .. صـــار صـــداً .
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فهُــيامــي فــــات تــحديد الهُــــيام .. وتَـــعدى .
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ذَكــــريــها بـــأوقــــات اللِـــــقاء.. والتـــــصابــــي .
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وغَــداً إذا أقــبل الفَـــصل المُــخيف .. بِرِعودِه .
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مــا الــذي يـبقى مِـــنَ الــــورد اللطـــــيف .. غـــــير عـــــوده .
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وسامحـوني علـى ألإطـــالـه وأرجومِنكم ألمَعذِره يا أحبائـــــــــي .❤️️😊.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 5334 ] نشر منذ 37 دقيقة
ألقصــــيده ذي لِكُــــــل وحـــــده بالأربعــــــين وفـــــوق .
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وإللــــي تَحـــت ألأربعــــين تِقــول وأنا أعطـيــها قصيده بِـقَد عُمُــــرها .
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تـرى كِـل عُمُـر له لون وجمال وهذا هــو إللي مدوخنا حِنا يا ألرِجال .
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لـــــــولا هــــــواكــم يــا بــــنات حــــــوا مــاجِمَــــــعنا لا مــــــال ولا حـــــــــلال .
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عســى ربـــــي يخـــليكــم ويحفــــظكــم وبـدونكــــن حـالــنا مـاهـــو حــال .
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5217 ] نشر منذ 24 دقيقة
ههههه😊صح لسانك ياخوي😊الله يسعدك يستاهلن😊عن نفسي والله بعدي ماوصلت ها السن لكن الله يعطيناوياكم الصحه وطوله العمر على طاعته ويحسن خاتمتنا جميع😊 وين راعيه الحنا شكلها تحنت وتجعوت😁❤😘