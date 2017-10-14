قرقاش: خطر إيران النووية يطال الجميع وننتظر المواقف الواضحة لاحتواء نفوذ طهران

أبو ظبي(صدى):

أكد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أن مخاطر إيران النووية وتدخلها في شؤون الدول العربية يهدد أمن المنطقة ولن ينجو منه أحد ما لم يتم احتواؤه.

وقال قرقاش على حسابه على موقع التدوين المصغر ” تويتر “: إن البيانات السعودية والإماراتية والبحرينية المؤيدة لإستراتيجية الرئيس ترامب تجاه التحدي الإيراني معبرة عن الدعم الإقليمي لاحتواء نفوذ طهران.

وأضاف: خطر التوجهات الإيرانية النووية والصاروخية والتدخل في الشأن العربي يطالنا مجتمعين، وبانتظار المواقف الواضحة إسوة بالرياض وأبوظبي والمنامة.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هاجم النظام الإيراني واعتبره الممول الأول للإرهاب في العالم.