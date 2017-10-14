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 بالفيديو.. شيرين تعتذر من الملكة رانيا لاساءتها لها

 بالفيديو.. شيرين تعتذر من الملكة رانيا لاساءتها لها
نورة الشهري(صدى):

اعتذرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهّاب، من الملكة الأردنية رانيا العبدالله ، خلال إحيائها حفلاً غنائياً في البحر الميت في الأردن.

جاء ذلك عقب تسمية ” الأميرة رانيا ” ، بدلاً من ” الملكة ” ، واستعانت بعمرها لتبرير زلّة لسانها.

وقالت: أنا النهار ده ما حدّش يلوم عليّ، أنا داخلة على الأربعين ، لافتةً الى أنّه ” اسمحولي ثاني أسجّل تحيّة للملكة رانيا، أنا آسفة على الغلط ” .

وكانت ابنتا شيرين فاجأتاها مع والدهما على المسرح، بقالب حلوى بمناسبة عيد ميلادها الـ37.

 

شيرين تعتذر للمكلة رانيا عن زلة لسانها

شيرين تعتذر للمكلة رانيا عن زلة لسانها

Posted by ‎ET بالعربي‎ on Friday, October 13, 2017

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 13483 ] نشر منذ 5 ساعات

طيب اعتذارك مقبول يا ام البنات الحلوات

[ عدد التعليقات: 35668 ] نشر منذ 21 دقيقة

خيخي بيخي ,, يعني ياخيباه يالعنتاه ,,

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