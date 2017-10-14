 بالفيديو.. شيرين تعتذر من الملكة رانيا لاساءتها لها

نورة الشهري(صدى):

اعتذرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهّاب، من الملكة الأردنية رانيا العبدالله ، خلال إحيائها حفلاً غنائياً في البحر الميت في الأردن.

جاء ذلك عقب تسمية ” الأميرة رانيا ” ، بدلاً من ” الملكة ” ، واستعانت بعمرها لتبرير زلّة لسانها.

وقالت: أنا النهار ده ما حدّش يلوم عليّ، أنا داخلة على الأربعين ، لافتةً الى أنّه ” اسمحولي ثاني أسجّل تحيّة للملكة رانيا، أنا آسفة على الغلط ” .

وكانت ابنتا شيرين فاجأتاها مع والدهما على المسرح، بقالب حلوى بمناسبة عيد ميلادها الـ37.