بالفيديو.. شيرين تعتذر من الملكة رانيا لاساءتها لها
اعتذرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهّاب، من الملكة الأردنية رانيا العبدالله ، خلال إحيائها حفلاً غنائياً في البحر الميت في الأردن.
جاء ذلك عقب تسمية ” الأميرة رانيا ” ، بدلاً من ” الملكة ” ، واستعانت بعمرها لتبرير زلّة لسانها.
وقالت: أنا النهار ده ما حدّش يلوم عليّ، أنا داخلة على الأربعين ، لافتةً الى أنّه ” اسمحولي ثاني أسجّل تحيّة للملكة رانيا، أنا آسفة على الغلط ” .
وكانت ابنتا شيرين فاجأتاها مع والدهما على المسرح، بقالب حلوى بمناسبة عيد ميلادها الـ37.
شيرين تعتذر للمكلة رانيا عن زلة لسانها
شيرين تعتذر للمكلة رانيا عن زلة لسانها
Posted by ET بالعربي on Friday, October 13, 2017
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13483 ] نشر منذ 5 ساعات
طيب اعتذارك مقبول يا ام البنات الحلوات
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20790 ] نشر منذ 29 دقيقة
مافيها شي حتى أنا كنت أحسب أنها بنته
وبغيت اجيب العيد كذا مره🤗🤗🤗🤗
لست محرومة ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20106 ] نشر منذ 26 دقيقة
هههههههههههههه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35668 ] نشر منذ 21 دقيقة
خيخي بيخي ,, يعني ياخيباه يالعنتاه ,,