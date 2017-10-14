بالفيديو.. رد فعل مؤثر لقرد فشل في الوصول لساندوتش برجر

جاكوب زوما(صدى):

اُصيب قرد بالأسى والحزن بعد فشله في الحصول على ساندوتش برجر بحديقة حيوان في جنوب أفريقيا .

حيث لم يدرك القرد أن الساندوتش موضوع خلف الزجاج الأمامي لسيارة وظل يحارب للوصول إليه محاولا اختراق الزجاج، وعندما فشل قرر الرحيل بعد أن سحب صاحب السيارة الساندوتش.