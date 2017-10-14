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بالفيديو.. رد فعل مؤثر لقرد فشل في الوصول لساندوتش برجر

بالفيديو.. رد فعل مؤثر لقرد فشل في الوصول لساندوتش برجر
جاكوب زوما(صدى):

اُصيب قرد بالأسى والحزن بعد فشله في الحصول على ساندوتش برجر بحديقة حيوان في جنوب أفريقيا .

حيث لم يدرك القرد أن الساندوتش موضوع خلف الزجاج الأمامي لسيارة وظل يحارب للوصول إليه محاولا اختراق الزجاج، وعندما فشل قرر الرحيل بعد أن سحب صاحب السيارة الساندوتش.

 


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12 تعليق

[ عدد التعليقات: 5365 ] نشر منذ 21 ساعة

ههههههه. مسكين جيــــــعان والله إنَـه كِسَر خـاطــري .😢.
.
لو كنت صاحب السياره والله إني كنت أعطـــيته الساندوتـــش .🍔😊.

[ عدد التعليقات: 12258 ] نشر منذ 21 ساعة

هههههه مسيكين ياليته عطاه الهمبرقر

[ عدد التعليقات: 12258 ] نشر منذ 21 ساعة

ههههههه بخيل

[ عدد التعليقات: 35704 ] نشر منذ 18 ساعة

هههههههههه

,, يكسر الخاطر ,, لينه عطاه اياه ,,

[ عدد التعليقات: 202 ] نشر منذ 16 ساعة

بخيلين النصارى والله اني لااعطيه كل الأكل ألي معي انا دائماً اشوف القرود ههخخ تضحكك.

[ عدد التعليقات: 3043 ] نشر منذ 16 ساعة

فعلا بخيلين ويحبون الشي المجاني
يقولي واحد كان مبتعث يقول كنا نوزع سندوتشات مجانا ونعطيهم معها كتب عن الاسلام وسماحة الاسلام
يقول يتجمعون وياخذون الكتب والسندوتشات لونهم دكاتره ورواتبهم عاليه لكن يحبون المجاني

[ عدد التعليقات: 880 ] نشر منذ 14 ساعة

غيوووورووو صح كلا مك والله اذا تبى تملكه اعطه سا ندويش وببسى يصير صا حبك بقوه

[ عدد التعليقات: 680 ] نشر منذ 14 ساعة

حرااام جيعان وهذا عديم احساس قطع قلبه مارحمه كان ماخليته يشووفه بعدين شكله حلو

[ عدد التعليقات: 2417 ] نشر منذ 43 دقيقة

مسكين يراه ولكن لا يستطيع ان يأكله ……….. هذا حال بعض الفقراء

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