بالفيديو.. رد فعل مؤثر لقرد فشل في الوصول لساندوتش برجر
اُصيب قرد بالأسى والحزن بعد فشله في الحصول على ساندوتش برجر بحديقة حيوان في جنوب أفريقيا .
حيث لم يدرك القرد أن الساندوتش موضوع خلف الزجاج الأمامي لسيارة وظل يحارب للوصول إليه محاولا اختراق الزجاج، وعندما فشل قرر الرحيل بعد أن سحب صاحب السيارة الساندوتش.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 5365 ] نشر منذ 21 ساعة
ههههههه. مسكين جيــــــعان والله إنَـه كِسَر خـاطــري .😢.
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لو كنت صاحب السياره والله إني كنت أعطـــيته الساندوتـــش .🍔😊.
alfahd42[ عدد التعليقات: 12258 ] نشر منذ 21 ساعة
هههههه مسيكين ياليته عطاه الهمبرقر
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5234 ] نشر منذ 21 ساعة
كان قسم له البخيل😂😣😊
لست محرومة ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 20125 ] نشر منذ 21 ساعة
ياقلبي عليه
alfahd42[ عدد التعليقات: 12258 ] نشر منذ 21 ساعة
ههههههه بخيل
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35704 ] نشر منذ 18 ساعة
هههههههههه
,, يكسر الخاطر ,, لينه عطاه اياه ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20876 ] نشر منذ 17 ساعة
حن نقول الجوع كافر
والأوروبيين يقلون الجوع ……..🤗🤗🤗
M-512[ عدد التعليقات: 202 ] نشر منذ 16 ساعة
بخيلين النصارى والله اني لااعطيه كل الأكل ألي معي انا دائماً اشوف القرود ههخخ تضحكك.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3043 ] نشر منذ 16 ساعة
فعلا بخيلين ويحبون الشي المجاني
يقولي واحد كان مبتعث يقول كنا نوزع سندوتشات مجانا ونعطيهم معها كتب عن الاسلام وسماحة الاسلام
يقول يتجمعون وياخذون الكتب والسندوتشات لونهم دكاتره ورواتبهم عاليه لكن يحبون المجاني
مغرد[ عدد التعليقات: 880 ] نشر منذ 14 ساعة
غيوووورووو صح كلا مك والله اذا تبى تملكه اعطه سا ندويش وببسى يصير صا حبك بقوه
بنت الديرة[ عدد التعليقات: 680 ] نشر منذ 14 ساعة
حرااام جيعان وهذا عديم احساس قطع قلبه مارحمه كان ماخليته يشووفه بعدين شكله حلو
كجمغلو[ عدد التعليقات: 2417 ] نشر منذ 43 دقيقة
مسكين يراه ولكن لا يستطيع ان يأكله ……….. هذا حال بعض الفقراء